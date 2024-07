Lisa de Blackpink es nombrada como la nueva embajadora de Louis Vuitton

Lisa, la reconocida rapera, cantante y bailarina tailandesa, mejor conocida como miembro del grupo femenino surcoreano Blackpink, ha ganado una inmensa popularidad mundial que ahora la posicionan como embajadora de Louis Vuitton. “Estoy muy emocionado de dar la bienvenida a Lisa como embajadora. Ella tiene un espíritu atrevido y un carisma que encuentro increíblemente convincente. Es tan audaz y creativa con su música como con su moda, y es un privilegio acompañarla en este viaje”, dijo el director de la firma Nicolas Ghesquière. La cantante de 27 años ha roto numerosos récords y ha alcanzado importantes hitos en su carrera, incluyendo ser la idol de K-pop más seguida en Instagram, y su álbum debut en solitario, ‘Lalisa’, fue un éxito rotundo, consolidando su posición como una superestrella global.

Lisa de Blackpink es nombrada la nueva embajadora de Louis Vuitton

En todos los aspectos, Lisa marca tendencias y aborda su oficio con una autenticidad intrépida. Recientemente fue invitada al desfile de Louis Vuitton Mujeres FW24 en París, y sus audaces elecciones sartoriales reflejan notablemente la fuerte visión de moda femenina de Nicolas Ghesquière, marcada por la individualidad y el empoderamiento.

Lisa se dio a conocer por primera vez como miembro de la banda de K-pop Blackpink desde su debut en 2016. Lisa, nacida como Lalisa Manobal, ha sido fundamental en la redefinición de la cultura musical global actual. El meteórico ascenso a la fama del grupo estuvo marcado por numerosos elogios y éxitos que encabezaron las listas, resonando con millones de personas y generando un gran apetito por el K-pop en todo el mundo. Sin embargo, son sus recientes incursiones como artista en solitario las que verdaderamente muestran el talento multifacético y la dedicación a su oficio.

La noticia de este nuevo rol como embajadora llega en un momento muy emocionante para Lisa, quien recientemente lanzó su nuevo sencillo Rockstar. La canción y el video oficial han llevado a Lisa a un éxito rotundo, ya que Rockstar se disparó a la cima de las listas después de su lanzamiento, incluyendo el #1 en la lista Global Ex. US de Billboard, #1 en la lista Global Weekly de YouTube, #4 en el Billboard Global 200 y un debut en el Top 10 de la lista Global Daily de Spotify (#8). Rockstar es el primer sencillo de Lisa que ha lanzado bajo la nueva asociación con su recientemente fundada compañía de gestión, LLOUD Co., y RCA Records. LLOUD Co., lanzada a principios de este año, fue fundada por Lisa con el objetivo de crear una plataforma para mostrar su visión general en la música y el entretenimiento que empuja los límites.

Fuera de la música, Lisa está lista para protagonizar la próxima temporada de la exitosa serie original de HBO, The White Lotus, temporada 3. Este papel marcará su gran debut en la pantalla y se está filmando en su natal Tailandia. De hecho, el impacto de Lisa se extiende más allá de los ámbitos del entretenimiento, ya que se le ha otorgado un premio honorífico Wattanakunathorn (Líder Embajador Cultural) por el Centro Cultural de Tailandia por su promoción positiva de la cultura tailandesa en el mundo.

Impulsada y audaz, sus logros hablan de los valores en el núcleo de Louis Vuitton: una pasión por la creatividad combinada con un compromiso con la excelencia en su oficio.