La lujosa front row del show de Victoria Beckham en París: los Beckham, Eva Longoria y más

Victoria Beckham presentó la colección primavera-verano 2024 con una de las front rows más VIP de la temporada —de Kim Kardashian, a Eva Longoria y los hijos de Victoria y David Beckham. La ex Spice Girl decidió transportar su desfile de Londres a París —misma que es “una ciudad muy acogedora”, como mencionó—, donde fue recibida con brazos abiertos. Con un despliegue de prendas con mucha estructura, solapas anchas, colores neutros (como blanco, beige y negro), Victoria sorprendió al público con el clásico less is more en una forma de hacer que la temporada de días soleados sea lo más elegante posible.

Victoria Beckham primavera-verano 2024 en Paris Fashion Week

La primera fila de este desfile fue encabezada por varias de las figuras más grandes de la industria del entretenimiento. Kim Kardashian llegó en un vestido de seda rosa pastel en escote redondo con joyería de plata y diamantes en una llamativa cruz; venía acompañada de su mamá, Kris Jenner, quien apostó por un total black de chaqueta de cuero con cuello afelpado y joyas de gran tamaño como Kim. En cuanto a los Beckham, estuvieron Harper Beckham (12) con un vestido blanco y tacones altos; su hermano mayor Brooklyn llegó acompañado de su esposa Nicola Peltz, quien apostó por un look juvenil de falda lápiz con una apertura frontal, top negro y mayas de red hasta la cintura. Kendall Jenner cerró el desfile con un traje amplio color negro, sobrio y elegante.

📸 Kim Kardashian at the Victoria Beckham Show in Paris pic.twitter.com/CmsOMk30E9 — Kardashian World (@KUWTKWorld) September 29, 2023

Kim Kardashian and Eva Longoria attending Victoria Beckham SS24 pic.twitter.com/whGSvQc0uH — highsnobiety (@highsnobiety) September 29, 2023

Victoria Beckham también se sumó a la tendencia de calcetín semi transparente con tacón, algo que veremos en la temporada primavera-verano 2024 sin lugar a dudas.