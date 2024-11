HAUS de Golden Goose, “un verdadero proyecto de amor”. Así es la primera casa en CDMX

Tras la exitosa apertura de HAUS Marghera durante la Bienal de Venecia 2024, Golden Goose celebra la primera inauguración del concepto HAUS en la Ciudad de México. Son tres pisos de una encantadora casa histórica en la calle Colima (en la Roma), co-diseñada con el reconocido arquitecto mexicano Michel Rojkind, y donde todo asistente emprende un viaje creativo a través de experiencias en cada habitación. Así mismo, HAUS CDMX continuará organizando eventos culturales, como experiencias de Co-Creation, cocina, talleres de flores, paneles universitarios, clubes de lectura y más, en celebración del arte, la artesanía, la conexión humana y la sinergia entre México e Italia. Sobre esta lujosa apertura y los caminos que encontramos dentro de la casa, Silvia Merati, CEO de Golden Goose, nos dio un tour para hablar más a fondo.

Viendo los resultados de HAUS by Golden Goose en Italia, ¿qué los inclinó a querer abrirla en México?

Para nosotros, la Ciudad de México, especialmente HAUS, es un verdadero proyecto de amor. Vinimos con el equipo hace tres años y encontramos esta casa vibrante, que se conectaba mucho con quienes somos como marca y nos remonta a nuestras raíces italianas. Producimos todo de manera artesanal y prestamos gran atención a cada detalle. Además, trajimos a este país una marca de alegría y del acto de compartir, valores que son mexicanos. Queríamos un lugar especial para contar las historias de ambos sitios. Y después de investigar, encontramos esta hermosa casa que representa la belleza de la arquitectura mexicana, tratamos de renovarla y mantuvimos los elementos más originales, añadiendo elementos italianos (como el baño vintage).

¿Cuáles son los detalles mexicanos o “Made in Mexico” más notorios en esta HAUS en la Roma?

Afuera de la casa, podemos ver estos hermosos murales de Edgar Bacalao, y en la entrada se puede ver una pieza de arte que trae el sol a la casa: una sensación de alegría. Es dorada y está hecha con hojas de metal adheridas una a una, como una estrella de sol. Para el evento, tenemos a Mario García Torres con su instalación Noche y Día en el cuarto, presentó un letrero iluminado que replica el icónico restaurante, rindiendo homenaje a la rica historia cultural de la ciudad y los cambios sociales que la han moldeado. En The Wardrobe, la artista visual Sofía Tormenta trabajó en una audaz pieza brutalista elaborada con materiales industriales como metal y concreto. Su obra deconstruyó elementos clave de Golden Goose, incorporándolos en una representación impactante de la identidad de la marca, basada en la creatividad en bruto.

¿Qué nos puedes decir del trabajo en conjunto con el arquitecto Michel Rojkind para levantar HAUS?

Michel es parte de la familia Golden Goose, ha sido amigo de la marca durante cinco años y siempre ha estado conectado con nosotros. Se hizo amigo de la marca antes de la pandemia, y fue una conexión muy especial. Tenemos muchos valores en común: compartimos información y pasión por todos estos elementos [de la marca]. Así que, cuando empezamos a pensar en la casa, fue el proceso más orgánico, una relación auténtica desde que él ya era parte del proceso. Cuando vinimos a México por primera vez, él organizó un viaje cultural para llevarnos a ver museos, cenas, salidas con amigos mexicanos, todo para realmente entender la cultura. Eso fue hace como dos o tres años. Necesitaba entender a la gente, entender lo que la casa les brindaría. Fue perfecto para unir lo italiano y lo mexicano.

¿Cuáles son los retos de crear, en un negocio, algo que vaya más allá de una tienda? Hoy día se generan experiencias, más que compras.

Las experiencias deben ser auténticas. Golden Goose siempre se ha movido por experiencias. Pensamos en cómo podemos crear las mejores experiencias para nuestros clientes aquí en la casa y revisamos constantemente estos proyectos. En HAUS tenemos el taller, la cocina... proyectos que se integran con las personas de una manera orgánica y auténtica. Todo va bien junto, todo fluye; todos hablan el mismo idioma, aunque sean elementos completamente diferentes. Se siente como si estuvieras en casa. Es una experiencia sensorial de 360 grados: visual, auditiva, olfativa, táctil. Para nosotros, esto es un espacio de juego integrado para todos nuestros clientes: les decimos, ven y diviértete. Queremos que creen recuerdos con nosotros. En el taller [con máquinas italianas], puedes ver cómo damos a estas piezas una vida eterna. La gente puede mirar y hablar con ellos, entender cómo se hacen los zapatos. Esto es educación, así que hablamos mucho sobre ser sostenibles, pero ser sostenible también es este cuidado, compartir, educar.

Vi un post en Instagram (@databutmakeitfashion) que Golden Goose ha crecido en los últimos años. ¿Qué ideas puedes compartirnos sobre esta creciente popularidad?

Siento que la razón de nuestro crecimiento es el hecho de que logramos conectarnos realmente con el cliente. Nuestro proceso es que los clientes son parte de él: no sienten que solo están comprando algo, son parte de esto. Y esta relación auténtica genera un aumento orgánico en ventas y crecimiento para la marca. Y hay un segundo componente importante para el crecimiento: tomamos la decisión de abrir tiendas cerca de la gente y donde están las comunidades. Siempre les damos a nuestros clientes una razón para volver. Puedes crear, rehacer o reparar. Hay muchas razones para que vengas a estas tiendas y que se genere una relación genuina.

HAUS CDMX representa el ADN de Golden Goose al enfatizar los valores fundamentales de la artesanía, cultura y arte, proporcionando un espacio de encuentro que inspira a la nueva generación de soñadores y artistas a dar vida a sus visiones.

Abarca más de 600 m² distribuidos en trece espacios y tres pisos de un encantador edificio histórico en la calle Colima. The Garden es un espacio de tranquilidad decorado por un mural del artista mexicano, Edgar Bacalao, y muebles distintivos que celebran la esencia de la comunidad y el diseño local.

Cada habitación dentro de HAUS CDMX ofrece una experiencia única e inmersiva en continua evolución a través de distintas alianzas con colaboradores locales. Al entrar a The Atrio, los visitantes son recibidos con una pieza de arte creada con hoja de oro por el estudio mexicano Fervor de Euri Lorenzo y Arantxa Solís. En el mismo espacio destaca una colección decorativa vintage en las paredes que rinde homenaje al espíritu de Marghera y a la esencia de México, además de una serie de pantallas que fusionan realidades analógicas y digitales.

Al pasar a The Library, los visitantes encontrarán una colección de libros, curada por Jorge de la Garza de Casa Bosques, junto con una exhibición de sneakers que presenta los íconos de la Casa. En The Kitchen resaltan colaboraciones con reconocidos chefs mexicanos como Estrella Jaffif, además de exponer la nueva colección de bolsos. The Patio, ubicado en el corazón del primer nivel, es el hogar de Co-Creation, la experiencia de personalización de la marca que permite a los clientes diseñar sneakers, ropa y accesorios únicos de la mano de los artesanos de la marca, llamados Dream Makers, y diferentes artistas involucrados.

The Cobbler es el espacio que se enfoca en la reparación y renovación de calzado para apoyar prácticas sostenibles, alargando así el ciclo de vida del producto y reduciendo el impacto ambiental. The Mirror Room exhibe las colecciones Ready-to-Wear de una manera elegante y sofisticada.El recorrido continúa en el piso superior con una escalera monolítica que conecta los tres pisos a través de un concepto de cinta. The Botanical Room es un oasis sensorial con fragancias exclusivas de Perfumerica y arreglos florales de Allium, algunos de los colaboradores locales. Además, se muestra en este espacio la última colección de accesorios Jewelmates.The Listening Room está dirigido a los entusiastas de los vinilos, con estaciones de música y tocadiscos que se integran perfectamente entre botas Golden Goose, chaquetas de piel y artículos exclusivos hechos a la medida.The Wardrobe presenta las colecciones Ready-to-Wear de la marca, complementadas por una pantalla que muestra videos, destacando a la comunidad de Golden Goose. Mientras tanto, en The Bedroom los visitantes encuentran prendas adicionales de la colección, así como un viejo proyector que les permite sumergirse en la belleza italiana de Venecia.El tercer piso es un refugio creativo que comienza con The Office, que ofrece un espacio de encuentro para experiencias uno a uno, cenas privadas, talleres y eventos especiales, mientras que The Lounge es un área versátil que funciona como estudio de fotografía y podcasts, ideal para sesiones creativas y creación de contenido.

Golden Goose HAUS CDMX abrió sus puertas el 29 de julio y está ubicada en la calle Colima 160, con un horario de atención de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.