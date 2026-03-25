El nuevo giro de Demna con Kate Moss y Emily Ratajkowski pone al bolso en primer plano

Demna vuelve a centrar la atención en el accesorio, pero cambia el punto de partida. Esta vez la campaña se sostiene en dos nombres —Kate Moss y Emily Ratajkowski— y en dos modelos de bolso —Borsetto y Giglio— que se presentan reinventados.

Las imágenes, firmadas por Mert & Marcus, trabajan desde la repetición y el encuadre cerrado. El monograma aparece en fondo, ropa y bolso, creando una superficie continua que evita distracciones. Todo está alineado para que el ojo se quede en un solo lugar: el bolso.

Kate Moss con un Borsetto en versión de lona con el patrón clásico. El styling es mínimo: bra, falda y cinturón en la misma gama. No hay intención de construir un personaje distinto al que ya conocemos. Kate Moss es íntima amiga de la marca, hace apenas unos días cerró el primer desfile de Demna en París Fashion Week 2026. Con su icónica postura atrevida, la mirada directa y la ausencia de gestos innecesarios, Kate Moss hace que el bolso tenga protagonismo, sin restarle brillo a su presencia.

Emily Ratajkowski introduce otro ritmo. En su caso, el bolso se lleva al hombro con más presencia física dentro del encuadre. El cuerpo no está oculto ni estilizado en exceso; está ahí, en primer plano, y el bolso se coloca como parte de esa misma línea visual. No hay contraste forzado entre prenda y accesorio, todo comparte tono y textura.

Borsetto y Giglio no intentan reinventar la forma del bolso. Se mantienen dentro de proporciones reconocibles, con énfasis en materiales y acabados. El detalle que sí cambia es cómo se muestran: sin narrativa externa y sin desplazarlos a una historia que los explique forzadamente.

El trabajo de dirección evita saturar. No hay escenografía compleja ni elementos que compitan por atención. La repetición del monograma podría resultar excesiva, pero aquí se usa como recurso para cerrar el encuadre.

La elección de Kate Moss y Emily Ratajkowski no busca contraste generacional ni construcción simbólica. Funciona porque ambas sostienen imagen sin necesidad de añadir capas. No hay actuación en la campaña, pero hay presencia, la de dos grandes modelos. Eso permite que el bolso no quede subordinado, pero tampoco desplazado.