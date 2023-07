Así se llevarán los jeans de forma elegante en otoño/invierno 2023

Ah, los jeans. Aquella prenda que Carolina Herrera declara no-elegante pero que, siguiendo estas reglas, serán pieza clave para tu guardarropa de la temporada otoño/invierno. ¿Y por qué hacerlos la clave de tus conjuntos a estas alturas? Porque finalmente superamos la manía de los skinny jeans y pasamos a una mayor variedad de texturas, formas y diseños; tomando como inspiración las pasarelas, no olvidemos que en el Valentino AW20 couture collection vimos cómo reinventaron los jeans vintage Levi’s 501 XX Big-E al convertirlos en lienzo para cubrirlos en su totalidad con diminutas cuentas —modelo que usó Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford, en la pasarela—. Con este modelo que se viralizó, comprendemos que los jeans dejaron de ser una prenda de segundo plano y ahora se vuelven portada.

Jeans para otoño/invierno 2023

Comenzando por los extra baggy jeans que lucen muy bien con suéteres anchos, o lo medium baggt jeans para guardar una silueta más recta en las piernas pero con la misma libertad de movimiento. Tómalos a consideración si te encuentras en un debate por usar tus leggins negros o los joggers negros... ¡ya no más! El confort está a la orden del día gracias a los baggy, que resultan tan estilizados como versátiles y están aprobados por la gama de ropa otoñal gracias a su potencial con blazers oversize, abrigos largos afelpados y cárdigans de manga amplia. No temas combinarlos con una bufanda XL para jugar con las dimensiones.

getty

El corte recto sigue siendo un must, mismo que puedes modernizar con un detalle descosido en la rodilla o en la orilla, y combinan muy bien con blazers entallados y suéteres de punto. Otro modelo al que debes guardarle espacio en tu cajón son los jeans culotte —el hecho de que son tradicionalmente usados en primavera/verano no significa que no les podamos dar un giro; llévalos con abrigos y suéter de cuello largo, con un suéter largo o un trench coat. Y como tip, estos sí o sí quedan mucho mejor con botas de tacón.