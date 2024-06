Así se llevan los pantalones de cintura alta para lucir chic según el street style (guía 2024)

Si nunca has sido amante de los pantalones low rise, entonces los de cintura alta seguro son parte de tus prendas preferidas para usar casi a diario. Aunque este tipo tampoco se queda exento de comentarios: los pantalones de cintura alta, o los amas o los odias, pero definitivamente tienen mayor potencial de comodidad y estilo (sobre todo cuando no son en skinny jeans). Una prenda imprescindible, los pantalones de talle alto podrían ser justo lo que tu armario estaba necesitando sin que lo supieras. Olivia Palermo, Ashley Graham y Gigi Hadid son parte de las celebridades que le han dado varias oportunidades a esta prenda, que aún con la diversidad de cuerpos que hay, son muy adaptables. Esto es lo que dice el estilo urbano sobre los pantalones de cintura alta —pero si no te quieres conformar sólo con este modelo, así se llevan los baggy jeans en verano 2024 según el street style.

Cómo llevar pantalones de talle alto en verano 2024

La tendencia de verano 2024 voltea la mirada hacia todo lo que tenga que ver con pantalones de vestir. Esto no significa que un corte ejecutivo deba ser aburrido, sino todo lo contrario. Las telas fluidas son lo de hoy —y también un imprescindible para la temporada. Los puedes combinar con blusas halter o crop top tejidos para un look más formal pero sin perder el sentido casual, así como experimentar con colores monocromáticos o con una paleta que grite verano en cada tejido.

Una invitada con bolso de Dior, pantalones marrones, un top con encaje y una capa fuera de Elie Saab durante la Semana de la Moda de Alta Costura Otoño/Invierno 2024/2025 como parte de la Semana de la Moda de París el 26 de junio de 2024 en París, Francia. getty images

Una invitada lleva una diadema con cabeza de pájaro, gafas de sol negras, pendientes dorados, gorra negra con bordado de lentejuelas de pájaro, chaleco a medida con patrón de cuello en V púrpura oscuro, pantalones brillantes de talle alto verde claro y tacones de cuero con tiras negras. getty images

No podemos hablar de pantalones de talla alta sin mencionar los denim. La mezclilla, tan versátil en todas sus presentaciones, es capaz de armar un lookazo para verano aún con la cintura alta siempre y cuando uses pantalones anchos. No solo te mantendrán cómoda todo el día, sino que la silueta se alarga más y el espectro urban chic aumenta conforme lo que uses arriba: prueba con chalecos cortos, con tops deportivos o también cualquier crop tejido que realce tu torso pero siempre combinando con los pantalones de mezclilla de forma armoniosa.

Xenia Adonts lleva gafas de sol negras, pendientes dorados de Schiaparelli, chaleco blanco y dorado abotonado a medida, pulsera dorada, pantalones vaqueros holgados blancos, zapatillas beige y bolso de cuero blanco con detalles dorados de Schiaparelli. getty images

Una invitada lleva gafas de sol negras, pendientes dorados, collar dorado, top corto negro con estampado de Loewe, chaqueta blazer negra de gran tamaño, bolso brillante verde brillante con cordón y correa, pantalones vaqueros ajustados de talle alto gris claro, mocasines de charol negros. getty images

Hablando de pantalones de vestir y del corte ejecutivo, si encuentras un par así pero con tela extra delgada y amplios en las piernas, ya ganaste. Quizá sean menos audaces que un pantalón fluido, pero te permiten estar cómoda a cada paso sin perder ese look business street; nos gusta para combinar con t-shirts gráficas o de algodón en colores neutrales para alejarte de complicaciones. En calzado, van desde tenis deportivos hasta sandalias.