Así se llevan los baggy jeans en verano 2024 según el street style

Si hay una prenda que ha tenido múltiples cambios en poco tiempo, son los pantalones. En estos cinco años hemos pasado desde la vuelta de los skinny, a los temibles pero extrañamente amados pantalones capri y hasta los súper dosmileros pantalones cargo. ¿Qué viene ahora? Bueno, viene la época de más calor, pero no tienes que deshacerte de esta versátil prenda, sino darle un twist. Aparentemente, los pantalones anchos tipo culotte o estilo baggy son lo de hoy, y no es sólo porque estrellas como Jennifer Lopez o Dakota Johnson (en la versión denim) los colocaron como una pieza clave del guardarropa veraniego, sino que simplemente son súper cómodos para aguantar estas altas temperaturas. Ya sea que los lleves con tenis deportivos o un par de las 15 sandalias de moda para los días cálidos de primavera/verano 2024, hay una versión aprobada por el street style para llevarlos.

Cómo llevar pantalones anchos tipo baggy en verano 2024

Antes que nada, toma en cuenta que hoy día es válido llevarlos a la cintura o a la cadera, todo depende de cuánta comodidad quieras. En cuanto a qué ponerse arriba: los tops en tonos neutros (blanco, negro, gris o beige) crean un estilo minimalista y fácil de combinar con cualquier cosa —si buscas algo más arriesgado, las tank tops en colores llamativos no tienen falla.

En cuanto a silueta, un must de la temporada han sido los super baggy pants, que gracias al diseño fluido estilizan bien el cuerpo aunque estén muy oversize. Los hay en telas más delgadas o gruesas, e incluso en corte ejecutivo, como mostró Jennifer Lopez en una salida casual por la ciudad. Este estilismo definitivamente va con tenis deportivos y cualquier otro elemento de un look relajado (pero no olvides los accesorios).

Emme Maribel Muñiz y Jennifer Lopez son vistas el 8 de junio de 2024 en Los Ángeles, California. getty images

Los pantalones culotte de lino te sacarán de apuros en cualquier ocasión, ya que puedes llevarlos con una sencilla blusa de algodón o añadir un blazer oversize para crear una silueta favorecedora. Recomendado en tonos neutros para usar con tops básicos (t-shirts, de tirantes), ya que la tela de lino normalmente luce más sofisticada que otras, ¡pero puedes jugar con los colores!

María Barteczko vista con gafas de aviador negras de Victoria Beckham, camiseta básica blanca de algodón de Arket, blazer oversize gris de lino de Source Unknown, pantalones anchos de seda beige de The Row, bolso shopper negro con logo Chanel 22 y sandalias blancas de cuero Chypre de Hermès. getty images

Gitta Banko vista con gafas de sol negras de Bottega Veneta, una blusa blanca de Acne Studios, pantalones de lino azules de Crossley, sandalias con pedrería de Aminah Abdul Jilliö y un bolso de cuero marrón Bottega Veneta Teen Jodie. getty images

¿Buscabas algo más audaz? Los high rise trousers hacen que el diseño de pierna ancha y de tiro alto sean tu mejor acompañante. Los hay en formato más ancho y con un patrón divertido que haga alusión a la temporada de verano.

Angela Rozas Saiz (izquierda) lleva una gorra de béisbol azul y blanca de NY, una camisa larga blanca, gafas de sol negras, sandalias abultadas beige claro y un traje oversize de lino beige, y Aida Domenech (derecha) lleva gafas de sol negras, pendientes de aro dorados, una camisa blanca, pantalones oversize de rayas azules, zapatos rosados y un bolso de cuero rosa MIU MIU fuera de Alberta Ferretti. getty images