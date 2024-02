Pantalones capri: qué sí y qué no hacer si quieres revivir esta prenda Y2K en tus looks

Sabiendo que los jeans a la cintura, los moños y las gafas de sol tipo 3D hicieron un revival en 2023/24, no nos sorprende saber que los pantalones capri están en la esquina de lo que brillará en el street style. Básicamente estamos viendo el renacer de los dos mil con discretos posicionamientos de prendas y accesorios modernizados y combinados con ítems de la actualidad —para bien o para mal. Si estás dudosa de incorporar estos pants de la época millennial de la preadolescencia, tenemos una breve guía con los do’s and don’ts que te iluminarán en el camino para armar un look favorecedor.

¿Qué quiere decir pantalones Capri?

Un antiguo artículo publicado por The Boston Globe explicó que la referencia del nombre proviene de las islas de Capri (exacto, el propio nombre lo dice). Son un estilo de pantalones ajustados y que terminan a la mitad de la pantorrilla o ligeramente por debajo de la rodilla. Fueron popularizados en los años 1950 y 1960, cuando Audrey Hepbrun fue de las primeras figuras en usarlos como una pieza statement.

¿Cuál es el largo Capri?

La longitud de los pantalones capri típicamente termina a la mitad de la pantorrilla o ligeramente por debajo de la rodilla. Sin embargo, puede variar ligeramente dependiendo del estilo y preferencia personal.

Do’s para usar pantalones capri

Algunos celebran el resurgimiento de los pantalones 3/4, otros están menos entusiasmados con ello. ¿Realmente prevalecerá este estilo y pronto se verá en las calles? Si les quieres dar una oportunidad, toma a consideración que lucen muy bien hoy en día con piezas oversized: suéteres anchos, blazers con hombrereras, t-shirts largas. El material también es importante: denim, de tela suave, en tipo pantalón ejecutivo o tipo cargo (los más Y2K).

Otro aspecto a considerar es que ya no tienen que ser necesariamente ajustados a la pantorrilla; para verte más estilizada, busca los que sean ligeramente acampanados o anchos para probar con distintas siluetas y que hagan un contraste favorecedor entre prendas y tu silueta.

una invitada luciendo un blazer beige, pantalones cortos, bolso blanco. getty images

Katarina Petrovic luciendo un cuello de tortuga blanco, pantalones blancos. getty images

Don’ts para usar pantalones capri

Diremos lo obvio: no uses los pants capri del gym. Aclaramos que es a consideración y preferencia personal, pero para obtener un look mejor estructurado para las salidas casuales a la ciudad (o a un desfile de moda) es mejor abstenerse de la ropa de gimnasio. Y los capri se prestan a este debate.

Eso en cuanto a material, en cuanto a color se sugiere adoptar tonos neutros (beige, negro, blanco) y no los chillantes o brillantes (como neón, rosa fosforescente y demás). La ropa ajustada está okey —llevar una tank top o un suéter crop, por ejemplo—, pero hacer un equilibrio entre prendas es más favorecedor y cómodo para llevar estos pantalones.