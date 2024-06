Sneakers deportivos y camisa suelta, el estilismo de Dakota Johnson que arrasa este verano

Si sientes que la inspiración por buscar looks casuales para el verano se está agotando, es porque no has volteado a lo que Dakota Johnson está sacando. La actriz y productora conoce bien de las vibras neoyorquinas en cuanto a estilo, pero lleva consigo ese aire effortless chic de su ciudad natal, Austin, Texas, que juntos hacen que nos cautivemos por conjuntos muy trendy que nos mantendrán frescas todo el día. Ejemplo de ello fue el look armado con jeans rectos de tiro alto, camisa blanca oversize y tenis deportivos.

El look de Dakota Johnson que todas queremos copiar en verano

Dakota Johnson lució radiante en medio de la moda veraniega cuando fue vista caminando por las calles de Nueva York filmando su nueva comedia romántica Materialists con su co-estrella Chris Evans.

Una vez más, combinó sin esfuerzo piezas de alta gama y asequibles para un look casual y chic. Una ligera camisa abotonada de Treasure Bond combinada con unos jeans de Zara de una colección vieja formaron la base, mientras que los tenis Nike Daybreak añadieron un toque deportivo. Complementó con un bolso Calella Raffia de Hereu y joyas de Sophie Buhai.