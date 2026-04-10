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Moda

Actualización: Stefano Gabbana no se va de Dolce & Gabbana

La firma italiana redefine su estructura interna mientras Stefano Gabbana se aparta de funciones ejecutivas sin salir del frente creativo

Abril 10, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dolce & Gabbana - Runway - Spring/Summer 2026 Milan Fashion Week

Actualización: Stefano Gabbana no se va de Dolce & Gabbana

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Lo que ayer se anunció como una salida definitiva hoy se matiza. Stefano Gabbana no abandona Dolce & Gabbana, pero se mueve dentro de ella. La marca confirmó que el diseñador ha dejado sus responsabilidades directivas en distintas entidades del grupo, una decisión que entra en vigor ya mismo y que responde, según la propia compañía, a un ajuste en su estructura organizativa.

Stefano Gabbana continúa al frente de la dirección creativa, lo que mantiene intacto el núcleo estético de la firma. En otras palabras, la visión que ha definido a Dolce & Gabbana desde su fundación junto a Domenico Dolce en 1985 no se interrumpe, aunque sí se reorganiza la forma en que se gestiona el negocio.

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Este tipo de movimientos no son aislados dentro del sistema de la moda. Separar la operación corporativa del control creativo permite a las casas reforzar su estructura interna sin diluir su identidad. En el caso de Dolce & Gabbana, la decisión llega en un momento particularmente sensible para el sector del lujo, que atraviesa un escenario más exigente en términos financieros y de consumo.

Aunque la empresa no ha dado detalles adicionales, se sabe que mantiene conversaciones con entidades bancarias en relación con su situación financiera. Sin entrar en cifras ni confirmaciones específicas, el contexto deja entrever que la reconfiguración no es únicamente simbólica, sino parte de una estrategia más amplia para adaptarse a un entorno menos estable.

Lo interesante es cómo esta transición evita el gesto dramático. No hay ruptura ni relevo creativo, sino un ajuste que busca continuidad. Stefano Gabbana no desaparece del relato de la marca; al contrario, permanece en el lugar donde su presencia resulta más determinante: el diseño.

Este equilibrio —retirarse de la gestión sin ceder la esencia estética— plantea una lectura clara sobre el momento que vive la industria. Las marcas necesitan estructuras más sólidas, pero también proteger aquello que las hace reconocibles y en el caso de Dolce & Gabbana, esa identidad sigue ligada directamente a la dupla que la fundó.

Más que un cambio abrupto, lo que se perfila es una redistribución de roles. Una forma de sostener la marca hacia afuera, mientras se reorganiza desde adentro.

dolce and gabbana Stefano Gabbana Domenico Dolce
Eurídice Aiymet Garavito García
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