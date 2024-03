5 claves para entender la carrera del diseñador Dries Van Noten

Conocido mundialmente por su ingenio tanto comercial como creativo, Dries Van Noten tiene algunos secretos que revelan una historia de éxito. Este diseñador belga graduado de The Royal Academy of Fine Arts Antwerp puso su primer desfile en Londres en 1986 y fue tal el éxito que logró pedidos en grandes almacenes como Barneys (Nueva York), Paw (Ámsterdam) y Whistles (Londres). Ahora a sus 65 años se retira de la moda y deja su marca homónima, presentando lo que será su última colección para la línea masculina de primavera este junio 2024. “Ver nuestras prendas en el mundo, saber que tienen un lugar en la vida, me ha llenado más allá de las palabras”, escribió Van Noten en un comunicado. “Estoy seguro de esto: el futuro de DVN sigue siendo brillante”.

1. Pionero del grupo Antwerp Six

Van Noten es uno de los miembros originales del Antwerp Six (los Seis Amberes), un grupo de diseñadores de moda belgas que alcanzaron prominencia en la década de 1980 —Martin Margiela, Dirk Bikkembergs, Marina Yee, Walter van Beirendonck y Ann Demeulemeester. Desafiaron la escena de la moda establecida con su enfoque vanguardista e intelectual.

2. Abogando por la individualidad

Los diseños de Van Noten han sido conocidos por su mezcla ecléctica de estampados, colores y siluetas. Prioriza el estilo personal sobre las tendencias, alentando la individualidad y la expresión personal a través de la moda. “Quiero impulsar toda la idea del color para los hombres”, dijo en entrevista para GQ, “puedes llegar bastante lejos con los colores, siempre y cuando mantengas las formas reconocibles”.

3. Mezclando masculinidad y feminidad

Van Noten a menudo difumina las líneas entre los estilos tradicionalmente masculinos y femeninos. Sus colecciones incluyen tanto piezas a medida como siluetas fluidas, atrayendo a un público más amplio. Hace un par de años el belga tradujo su amor por la naturaleza a un nuevo medio: los cosméticos, pasando tres años y medio desarrollando su primera línea de belleza. “Dije que tenía que ser una colección para tantas edades diferentes, hombres, mujeres, diferentes nacionalidades, diferentes grupos”, confirmó a Tatler Asia en 2023. Pero sobre la ropa, mencionó a la revista: “no diseño siluetas totales, diseño prenda por prenda, para que puedas llevarlas de muchas maneras diferentes. No quiero quedarme igual; creo que tenemos que evolucionar. Y tenemos que adaptarnos a las necesidades del mundo. No quiero ser nostálgico y decir, ‘Oh, en el pasado, era mucho mejor’”, dice enfáticamente. “Ahora, después de la pandemia, para mí, el contexto personal es muy, muy importante. El contar historias, explicar por qué y cómo a las personas [que están físicamente allí], y [el hecho] de que realmente puedes mostrar y explicar prendas: eso para mí sigue siendo fantástico y hermoso”.

4. Fue Mejor Diseñador Internacional

En 2008 recibió el premio como mejor diseñador internacional del Council of Fashion Designers of America. En su biografía afirma, “veo una prenda como un elemento singular de excelencia que forma parte de una historia más amplia, contada, en primer lugar, dentro de la visión de un diseñador para una colección y, en última instancia, como parte de la expresión de estilo del usuario final a través de su guardarropa”. Y no se detiene ahí: en octubre de 2016 ganó el Premio de Cultura de la Ciudad de Amberes por su contribución a la cultura.

Mi alegría es crear una prenda que fusiona y equilibra la belleza, la artesanía y la función, una prenda que pueda desempeñarse bien y continuar con el tiempo para convertirse en parte de la historia de la vida. Disfruto jugando con colores, texturas y luz de una manera que evoca en lugar de provocar. Dries Van Noten

5. El silencio ha sido clave de su éxito

El portal Porto Montenegro comenta que la marca de Van Noten no es tan famosa como Gucci o Dior, pero la razón es simple: Van Noten eligió conscientemente evitar ese nivel de publicidad. “No hacemos publicidad y no usamos influencers. Somos muy cautelosos con las redes sociales”, dijo Patrick Scallon, director de comunicaciones de Dries Van Noten. “Nuestra forma de promoción tiende a ser más boca a boca. Estamos muy orientados a la prensa y nos enfocamos en la difusión desde el núcleo de la industria hacia afuera”. Sin embargo, a pesar de su falta de interés en la gestión de redes sociales, la ropa de Dries tiene más de un millón de seguidores en Instagram. E independientemente de si el diseñador Dries Van Noten lo quiere, Dries Van Noten es ahora una marca de lujo.