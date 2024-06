Pili Pascual sobre escribirse cartas y el resto de la magia para hacer música

Adora pasar tiempo tanto en Argentina como en México, y su lado romántico se hace presente cuando se escribe cartas personales. A sus 23 años, Pili Pascual va a la alza en una carrera musical —y también con proyectos en actuación—, descubriendo día tras día la magia de hacer melodías con sus emociones y de demostrarle al mundo qué tipo de artista quiere ser.

Cuéntanos un poco más de Triste y su lanzamiento, que es bastante reciente.

Estoy muy feliz, justo esta canción me ayudó a sanar en un momento que necesitaba desahogarme. Los demás me decían ‘no llores por esa persona’, pero necesitaba escribirlo para realmente sanar. Y creo que mi objetivo al escribir es ayudar a otras personas a sanar y que se sientan identificadas con la canción —que digan ‘esto me pasó y ahora me está ayudando’.

Mencionas que Triste lo escribiste para sanar un momento de duelo, ¿en qué otros aspectos te ha ayudado la música?

El escribir me ayuda muchísimo a desahogarme, a entender un poco más mis emociones o quizá acomodar una situación en mi cabeza que no puedo resolver porque tengo que decir muchas cosas. Si lo escribo, lo acomodo. Y así le hago, me escribo cartas a mí y de esas cartas saco la canción; porque a veces cuando voy al estudio no tengo la emoción que tenía en ese año, por ejemplo, entonces las cartas me ayudan a recordar esas emociones y poder centrarme de nuevo en ellas para desahogarlas. Todo lo que tenga que ver con el arte me ayuda muchísimo a seguir adelante aunque tenga problemas, es mi manera de ser feliz.

¿Cuál fue tu primer acercamiento con la música para decidir que a esto te querías dedicar?

Desde chiquita que empecé a hacer teatro musical me gustaba mucho, y estar en Go! haciendo shows en vivo me conectó con mi parte musical. Pensé ‘imagínate hacer un show pero con mi música, y que la gente venga por mi música’.

Foto: Kevin Corona / Maquillaje y Peinado Maximiliano Olivares / Total Look D&G

¿Quiénes son tus referentes en la música?

El más grande, desde pequeña, es Jorge Drexler —no es porque mi música se parezca mucho, ¡ni somos iguales! Pero es más por las letras y porque desde chiquita está presente. Me encanta cómo escribe y su manera de expresarse.

A la par está la actuación, ¿cómo describes tu estilo de actuación y en qué tipo de proyectos te gusta participar?

Me gusta de todo; ahora quisiera interpretar a un personaje más arriesgado, algo ya no tan infanto-juvenil, sino algo más complejo. Me gusta la idea de poder crear al personaje.

¿Y quiénes son tus referentes en la actuación?

De México, me encanta Luis Gerardo Méndez y Aislinn Derbez.

Qué es lo que más te gusta de poder estar tanto en México como en Argentina.

Me gustan mucho las dos culturas, siento que son muy diferentes. Pero desde pequeña, que mis papás son argentinos, me enseñaron la cultura de Argentina y yo viviendo en México desde los dos años aprendí muchas más cosas acá. Me gusta poder entender las dos culturas y los amigos que tengo. Grabando Go! y Cielo Grande pasaba más tiempo en Buenos Aires.

¿Cómo te describes en la moda, qué estilo te gusta y qué procuras tener en tu guardarropa?

Lo que más me gusta es estar cómoda, sentirme cómoda para expresar que me siento segura. Y lo que no me faltaría son unos tacones nude porque siempre son necesarios, una falda y unos jeans que combinen con todo —se me hace más fácil combinar con parte de abajo que con partes de arriba; siento que si tengo cosas básicas en la parte de abajo, en la parte de arriba puedo jugar más. Soy un poco rara para vestirme porque a veces me voy por una blusita y luego por lo oversize, me abro a cualquier cosa: a veces más formal, luego informal, pero siempre probando de todo.

