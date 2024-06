El personaje de Bridgerton que está por casarse en vida real

Aunque quisiéramos pensar que Anthony y Kate Sharma, o Colin y Penelope Featherington fuesen parejas en vida real cuyas vidas llenas de romance y pasión nos dan envidia, esto solo pasa en la serie (y los libros) de Bridgerton. Varios personajes tienen pareja en la vida real y no pertenecen a los residentes de la ciudad de Bath —aunque hay algunos que trabajaron juntos en la serie y sí están saliendo en persona ¡uuh! Pero bueno, nos tiene emocionadas la próxima celeb wedding donde un querido personaje de Bridgerton dará el ‘sí acepto’ con su propia versión del príncipe en carne y hueso.

¿Qué actores de Bridgerton son pareja en la vida real?

Quizá Daphne Bridgerton quedó fuera del mercado cuando cayó ante los brazos del duque de Hastings, pero ahora la actriz que la interpretó también está todo lo opuesto a soltera. Phoebe Dynevor, 29, está comprometida con su novio Cameron Fuller, 28.

La noticia de su compromiso salió a la luz en mayo 2024 después de que Dynevor apareciera en el Met Gala luciendo un deslumbrante anillo de diamantes junto con el vestido rosa pastel de transparencias que le diseñó Victoria Beckham.

Cameron Fuller es hijo del productor de Hollywood Brad Fuller; su padre ha trabajado en películas de terror como Un lugar tranquilo, The Purge y La masacre de Texas, así que a la pareja le une el mundo cinematográfico más allá de lo que pensábamos —siendo él también actor en producciones como The Last Ship o The Goldbergs. Ambos hicieron pública su relación en abril del 2023, y para los eventos de la talla de los BAFTA o Wimbledon ya se dejaban fotografiar juntos.

Y mientras Phoebe salía con Pete Davidson en 2022, se cree que Cameron lo hacia con Lucy Hale. Pero lo importante es que ahora son una de las parejas jóvenes de Hollywood que pronto veremos compartiendo su vida —y esperamos tener detalles del look nupcial.