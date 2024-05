Los personajes de Bridgerton 3 que SÍ están saliendo en la vida real (pero no en la serie)

Nada nos gustaría más que ver a Nicola Coughlan (Penelope Featherington) y Luke Newton (Colin Bridgerton) como pareja en la vida real, pero tristemente no tenemos ningún #Polin en puerta. Ya develamos las parejas en la vida real de los personajes de Bridgerton, pero curiosamente hay dos dúos que, aparentemente, están romanceando fuera del set. Y no, ¡no lo veíamos venir!

Estos personajes de Bridgerton aparentemente están saliendo en la vida real

Todo se reduce a: Harriet Cains (Philipa Featherington) con Luke Thompson (Benedict Bridgerton), y a Bessie Carter (Prudence Featherington) con Sam Phillips (Lord Debling). Recordemos que Sam es la recién adición a la serie, convirtiéndose en el galán de Penélope Featherington.

¡Al menos sí hay una pareja Bridgerton & Featherington en vida real!

Luke, de 35 años, y Harriet, de 30, fueron fotografiados en una fiesta en enero de este año, donde salen abrazados y él le planta un beso en la frente. Además, en una publicación de Instagram de 2021, Harriet compartió una foto de Luke decorada con emojis de corazón y escribió “mi Luke favorito, lo siento Luke Newton”, en referencia a su compañero de reparto. Ninguno de los dos ha confirmado que están saliendo, pero las pistas son más que claras.

Harriet también es conocida por sus rol como Jem Walker en la serie de la BBC Three In the Flesh (2013-2014); además de la televisión, Cains también ayudó en el colectivo de comedia femenino Major Labia hasta 2017. Luke Thompson comenzó con un amor por Shakespeare y perfeccionó su arte en escenarios prestigiosos, incluso ganando premios, y si bien encontró éxito en roles más pequeños en la pantalla, su gran oportunidad llegó con la película Dunkerque (2017); desde 2020 ha sido reconocido internacionalmente por su papel como Benedict Bridgerton pero su filmografía también incluye proyectos como Misbehaviour (2020) y A Little Life (2023).

Harriet Cains y Luke Thompson asisten a la Fiesta Vanity Fair EE Rising Star en Pavyllon London, Four Seasons Hotel Park Lane, junto con una lista de invitados repleta de estrellas de las industrias creativas. getty images

También dicen los rumores que Sam, de 39, y Besse, de 30, están saliendo formalmente y se les ha visto juntos en numerosas ocasiones —incluyendo a los papás de Bessie, nadie menos que Imelda Staunton y Jim Carter.

Sam es un actor británico y ha participado tanto en producciones teatrales como en televisión, interpretó a Stephen Chambers, el Equerry de la Reina, en las temporadas 3 y 4 de The Crown de Netflix y ahora a Lord Debling en la temporada 3 de Bridgerton de Netflix. Bessie Carter, siguiendo los pasos de sus talentosos padres, comenzó a actuar profesionalmente mientras aún era estudiante — ganó reconocimiento por su interpretación de Evie Wilcox en la serie Howards End (2017) y su carrera continuó floreciendo con el papel de Violet Woodhouse en el drama Beecham House (2019), más recientemente impresionó al público con su actuación Dear Octopus en el Teatro Nacional en 2024.