Bridgerton 3: las parejas en la vida real de los personajes

Para celebrar la ultra sexy y lujosa tercera temporada de Bridgerton, hemos decidido hacer algo distinto: ya sabemos quién es la pareja de quién en la serie —y no, nunca superaremos a Daphne Bridgerton y Simon Basset, la verdadera hot couple—, pero ahora nos encargaremos de romper nuestros propios corazones averiguando quién es la pareja real de cada personaje de Bridgerton. Porque, en efecto y tristemente, la serie no es la vida real y no me pude casar con Anthony (Jonathan Bailey).

¿Cuándo estrena la tercera temporada de Bridgerton?

La tercera temporada de Bridgerton estará dividida en dos partes de cuatro episodios cada una: la primera estrenará el 16 de mayo de 2024 y la segunda el 13 de junio de 2024. Como se anunció con anterioridad, la audiencia podrá ser testigo del naciente romance entre Penélope Featherington y Colin Bridgerton, mejor conocidos cariñosamente por los fans como #Polin.

1. Pareja de Nicola Coughlan (Penelope Featherington)

Nicola Coughlan, la actriz que interpreta a Penelope Featherington en Bridgerton, mantiene su vida amorosa en privado y no hay confirmación de que esté saliendo con alguien en este momento. Lo que sí sabemos es que han surgido rumores sobre un posible romance entre Nicola y su compañero de reparto en Bridgerton, Luke Newton (Colin Bridgerton). Esto probablemente se alimenta de su química en pantalla y el hecho de que sus personajes se involucren románticamente en la temporada 3. Sin embargo, tanto Nicola como Luke han declarado que son solo buenos amigos. ¡Lo siento!

2. Pareja de Luke Newton (Colin Bridgerton)

La pareja de nuestro querido Colin era Jade Louise Davies, pero el amor terminó en 2023; una fuente reveló entonces a The Sun que “Luke y Kade han partido en distintos caminos ya que no encontraron tiempo en su ocupada agenda para invertir en la relación”. Su ex estaba involucrada en canto y actuación, pero eso no es lo importante, ¡lo importante es que está soltero, chicos y chicas!

4. Pareja de Phoebe Dynevor (Daphne Bridgerton)

Phoebe Dynevor está comprometida con el actor Cameron Fuller (Insecure, The Goldbergs, y The Last Ship). La noticia de su compromiso salió a la luz en mayo 2024 después de que Dynevor apareciera en el Met Gala luciendo un deslumbrante anillo de diamantes. Cameron Fuller, de 28 años, es el hijo del productor de Hollywood Brad Fuller; su padre ha trabajado en películas de terror como Un lugar tranquilo, The Purge y La masacre de Texas.

5. Regé-Jean Page (Simon Basset)

Sí, sí, no lo hemos visto desde la primera temporada, pero nunca está de más recordarlo. Regé-Jean Page mantiene una relación a largo plazo con la copy-writer y atleta a tiempo parcial Emily Brown. Aunque la fecha exacta de inicio de su relación es desconocida, se cree que comenzó en 2019, alrededor del rodaje de la primera temporada de Bridgerton. La pareja despertó rumores de romance con un beso público que se vio en febrero de 2021, pero han optado por mantener su relación privada, aunque se les ha visto juntos en algunos eventos, incluido el Festival de Cine de Venecia en 2023.

6. Pareja de Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton)

Jonathan Bailey confirmó en diciembre de 2023 que actualmente está en una relación con un “hombre encantador”. Sin embargo, prefiere mantener su vida personal en privado y no ha revelado el nombre de su pareja ni ningún otro detalle sobre su relación. Agregó a la entrevista con The Standard que “para mí, tener una vida privada es completamente crítico. No sé si sería capaz de expresarme con confianza sobre otras cosas si sintiera que toda mi vida está en juego”.

7. Pareja de Simone Ashley (Simone Ashley)

Simone, de 29 años, ha estado saliendo con Constantin ‘Tino’ Klein desde hace un año. La pareja se conoció en el Gran Premio de Mónaco, y de acuerdo con Tatler, él estudió Derecho en King’s College London, antes de completar su formación en BPP Law School y Queen Mary University of London.