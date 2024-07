Cuándo estrena Emilia Pérez en México, la película por la que Selena Gomez se llevó una ovación por su actuación

La película Emilia Pérez del reconocido cineasta Jacques Audiard, uno de los títulos más aclamados y controvertidos del 77° Festival Internacional de Cine de Cannes, llegará a los cines de México y podremos ver la actuación de Selena Gomez y Zoe Saldaña, que les valió una larga ovación en este importante evento cinematográfico. Aquí tenemos todos los detalles.

Sinopsis de Emilia Pérez

Emilia Perez es protagonizada por Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Adriana Paz y Selena Gomez; este thriller dramático y musical habla de una abogada sobrecalificada e infravalorada, Rita (Zoe Saldaña), que un día recibe una oferta inesperada: ayudar al temido jefe de un cartel (Karla Sofia Gascón) a retirarse de su negocio y desaparecer para siempre convirtiéndose en la mujer que él siempre ha soñado ser.

Jacques grabó parte de la película en México, y explicó que lo hizo por una razón: “algo me conmueve profundamente en México: todos estos problemas de personas desaparecidas. Hay regiones enteras a las que no puedes ir porque no son seguras. Quería hacer un musical; ¿por qué no en el contexto de una tragedia?. Jacques Audiard, director y guionista, ganó la Palma de Oro en 2015 por Dheepan y ha sido galardonado por la Academia de las Artes y Técnicas del Cine de Francia con el Premio César a Mejor Película en dos ocasiones, en 2006 por De latir, mi corazón se ha parado y en 2010 por Un profeta.

Tráiler de la película Emilia Pérez

Ovacionada de pie durante casi 10 minutos en la 77 va. edición del Festival de Cannes, también ganadora del Premio del Jurado y del premio a Mejor Actriz otorgado a Zoe Saldaña, Karla Sofia Gascón, Adriana Paz y Selena Gómez en dicho festival. Esta película es hablada y cantada completamente en español aún cuando su elenco es internacional.

Fecha de estreno y dónde ver Emilia Pérez

Zima Entertainment traerá a los cines de la República Mexicana la película Emilia Pérez, aunque todavía no se anuncian las fechas de estreno.

Al momento, Variety acaba de publicar sus primeras predicciones para los Oscar 2025 y predicen seis nominaciones para Emilia Pérez a partir de ahora (imagen, actriz, edición, sonido, canción y largometraje internacional).