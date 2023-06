14 pensamientos que tuve al ver el tráiler de ‘Zoey 102'

No me pregunten el nombre de los navíos de Cristóbal Colón, pero si alguien me pide recitar el tema completo de introducción de Zoey 101, se los diré de memoria. Es broma lo de Colón, sí me los sé, pero sólo es para ejemplificar el cultural reset que se viene con el estreno —18 años después— de Zoey 102, el seguimiento de la historia de los adolescentes que tomaban clases en un internado al que siempre quise asistir —seguro tú también. Zoey Brooks (Jamie Lynn Spers), Chase Matthews (Sean Flynn), Logan Reese (perdón, pero él inventó a los f boys, Matthew Underwood), Quinn Pensky (Erin Sanders) y varios más personajes que vimos en la pantalla chica con una película para ponernos al tanto de sus vidas adultas... tal y como las nuestras, vaya. Mira el tráiler completo, aparta su estreno (27 julio), y aquí mis pensamientos menos profundos.

1. La edad que tengo y aún no me puedo comprar la misma motoneta rosa que Zoey. Ridículo.

2. Andy Samberg, excelente. ‘Sí, acepto’.

3. Los celulares futuristas del año 3000 que les encanta tener en la serie, amamos.

4. Chica... sí, a los 30 todos están obsesionados.

5. Quinn y Logan, no sé si los catalogaría como #couplegoals, pero bueno.

6. Ese... ¿es Chase? ¿cómo que es Chase?

7. Por cierto, ¿y el gran e icónico peinado de Chase?

8. Hugo Hemsworth, mucho gusto, también te habría alquilado como mi novio.

9. Low key, también daría lo que fuera por regresar a la escuela.

10. En realidad sólo regresar a la universidad... pero buno, sigamos con el tráiler.

11. Cuando Zoey dijo ‘is this the dream?’, realmente lo sentí personal.

12. Como cuando un extraño te pregunta si todos ustedes fuero juntos a la escuela. Siiiii.

13. Yo solo estoy esperando el momento en que Chad diga “tripiante”.

14. Estoy... ¿vieja?