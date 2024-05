Todos los nuevos looks de Taylor Swift en The Eras Tour por Europa (con canciones de TTPD)

Bonsoir Paris, bienvenue dans le Eras Tour, fue la frase con la que Taylor Swift recibió a una enorme audiencia en sus primeras fechas presentándose en Europa como parte de este muy conocido tour mundial. Y cuando creíamos saberlo todo sobre The Eras Tour, llegó Tay a comprobar lo opuesto con una serie de cambios de vestuario y la MUY esperada presentación de canciones de su undécimo álbum ‘The Tortured Poets Department’ por primera vez en vivo. Sí, tenemos muchos celos de las fans parisinas.

Nuevos looks de Taylor Swift en The Eras Tour por Europa

Después de unas cuatro quincenas libres, Taylor trajo de vuelta The Eras Tour para su etapa europea en Francia. Y con esta nueva presentación vinieron varios cambios en las canciones (unas se cambiaron de orden, otras se omitieron, y TTPD fue el estelar) pero más importante aún, hubo cambios en el vestuario.

• Blazer y bodysuit color tequila sunrise para el acto de Lover de Atelier Versace: reinventó dos diseños personalizados de la casa italiana con una chaqueta de doble botonadura adornada con cristales, así como un body bordado con una estructura bustier hecha de lentejuelas en color naranja y rosado brillante. Las botas de caña alta fueron el modelo Eleonora Botta de Christian Louboutin con cristales incrustados y mismo juego de colores que los trajes.

getty images

• Vestido tipo flapper de Naeem Khan para el acto de Fearless: este vestido que baila por sí solo es de este diseñador indio americano que Taylor frecuenta en su guardarropa. Llevó las botas Cate de Christian Louboutin hechas de strass en color negro.

• T-shirt blanca ‘This is not Taylor’s Version’ de Ashish para el acto de Red: quizá recuerdes la versión 3 de la camiseta (con la letra de We Are Never Ever) que se agregó en marzo de 2023. Ahora tenemos nueva frase junto con los clásicos shorts de lentejuela y usando los CL Moc Lug loafers de Christian Louboutin.

• El vestido fluido de Alberta Ferretti para el acto de Folklore y Evermore: vimos un vestido amarillo con mangas voluminosas y delicados bordados de cristal y micro bordados, combinado con botines con cordones de Christian Louboutin.

• Nuevo top y falda de Roberto Cavalli para el acto de 1989: Fausto Puglisi ha diseñado este nuevo conjunto con minifalda y bustier meticulosamente adornados con piedras, lentejuelas y cristales enjoyados en tonos de rosa e indidolita. Llevó botas hechas a la medida de Christian Louboutin de strass rosa y verde azulado.

getty images

• Un nuevo vestido de Vivienne Westwood para The Tortoured Poets Department: Taylor Swift sorprendió a los fans con un vestido hecho a la medida de Vivienne Westwood para debutar con TTPD; hecho de tafetán blanco reciclado con corset y la falda con un inscrito con la frase ‘I love you, it’s arruining my life’ de su single ‘Fortnight’. El look fue terminado con una gargantilla orbe de tres filas en ágata negra y botines de piel color blanco de Christian Louboutin.

• Nuevo body de Zuhair Murad para el acto de Midnights: para el cierre del concierto vimos un nuevo traje de Zuhair Murad Couture con cut outs laterales y un tono azul de medianoche que brillaba a través de innumerables cristales. Complementado con las botas a la rodilla de Christian Louboutin de strass en color negro.

¡Nos encantan los nuevos looks de Taylor Swift! Y en el setlist de The Tortoured Poets Department añadió estas canciones: