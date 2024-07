¿Shelley Duvall tuvo hijos? Y todo sobre su relación con el ex vocalista de Breakfast Club

La gran Shelley Duvall ha fallecido a los 75 años. Esta famosa actriz por sus papeles en The Shining y Annie Hall tuvo complicaciones derivadas a la diabetes, según informó su pareja Dan Gilroy a un tabloide. Shelley se despidió de este plano en Texas, su tierra natal (ella es de Fort Worth), pero deja un legado único en el mundo de la cinematografía y hasta de la moda. Además de su trabajo en películas, la parte de vida romántica no se queda atrás, y después de conocer al hombre con el que compartiría el resto de sus días no queda más que pensar, ¿Shelley Duvall tuvo hijos?, ¿quién es su esposo y cómo se conocieron?

¿Quién fue el esposo de Shelley Duvall?

Duvall encontró el amor en Dan Gilroy, quien fue vocalista del grupo Breakfast Club (en el que estaban él, su hermano Ed y Madonna). Breakfast Club tuvo su hito en los ochenta y primer álbum llegó a la séptima posición en la Billboard Hot 100 List del momento.

Dan y Madonna tuvieron una breve relación —“fue uno de los momentos más felices de mi vida”, diría la cantante a la revista New York en 1991. “Realmente me sentí amada. A veces escribía canciones tristes y [Dan] se sentaba y lloraba. Muy dulce”—. Mucho antes de conocerse, Shelley entonces estaba atravesando su primer divorcio del artista Bernard Sampson en 1974.

Cuando Duvall estaba filmando Annie Hall en 1976, conoció al cantante y compositor Paul Simon. Estuvieron juntos por dos años hasta que la actriz le presentó a su amiga Carrie Fisher, y entre ella y Paul surgieron chispas.

El encuentro entre Shelley y Dan se dio en la película de Disney Channel Mother Goose Rock n’ Rhyme (1989). Su conexión los llevó más allá de la pantalla y desde entonces estuvieron juntos. Vivieron en Los Ángeles con una impresionante cantidad de mascotas, entre ellos 36 pájaros y 8 perros. “Todos esos años en L.A. fueron maravillosos”, diría Shelley al New York Times este año, “pero después del terremoto nos mudamos a Texas, y también fue maravilloso”. Allí mismo residieron hasta la muerte de Duvall.

La actriz Shelley Duvall y el cantante Dan Gilroy asistieron al estreno de “For the Boys” en Beverly Hills el 14 de noviembre de 1991 en el Academy Theatre en Beverly Hills, California. (Foto de Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection vía Getty Images) getty images

¿Shelley Duvall tuvo hijos?

Shelley Duvall no tuvo hijos con Dan Gilroy o con otra pareja. Y aunque nunca fue demasiado vocal respecto a su vida privada, familiar y amorosa, dejó en claro que su carrera (y amor por los animales) habían dejado su vida completa.

En una entrevista del 2010 con Mondo Film & Video Guide, habló en profundidad sobre su carrera y se burló juguetonamente de su situación de vida actual. “Ahora tengo una vida tranquila. Tengo muchos animales en mi propiedad y los cuido, ¡pero aún no soy una loca de los gatos! Escribo mucha poesía, me encantaría publicar un libro de mi trabajo algún día”. El entrevistador Justin Bozung luego abordó los rumores sobre su comportamiento ‘extremadamente recluso’, a lo que Shelley respondió. “No diría que me convertí en una reclusa, ¡si buscas el significado en Google suena mucho peor! Solo tomé ‘un tiempo fuera’, he estado actuando durante más de treinta y cinco años, te agota mucho. Solo necesitaba un tiempo para mí, ¡y me ha encantado! La gente parece pensar que me he convertido en una reclusa que nunca sale de casa y no se comunica con el mundo exterior, eso simplemente no es cierto. Luché por conseguir un papel decente durante años, antes de finalmente tomarme un descanso. Sería genial empezar de nuevo, si apareciera el papel adecuado”.

Descansa en paz, Shelley Duvall.