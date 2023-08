Michelle Pfeiffer (65) y su poderosa selfie sin maquillaje para celebrar a las mujeres maduras

Michelle Pfeiffer es una de las mujeres más camaleónicas del cine —y aún así, podemos reconocerla en cualquier lugar. Y es que la actriz de 65 años ha tenido una extensa carrera frente a las cámaras y se ha vuelto activista en el tema de los derechos de las mujeres en esta industria. No es de extrañar que Pfeiffer sea tan querida, por eso decidió celebrar sus tres millones de seguidores en Instagram con una selfie sin maquillaje, luciendo radiante al natural y mandando un discreto mensaje al poder del envejecimiento con gracia.

Michelle Pfeiffer radiante sin maquillaje en nueva selfie

“3 millones. Gracias a todos por estar aquí", fueron las palabras de Pfeiffer junto con una foto de su rostro totalmente al natural, con cabello despeinado y una sudadera gris —nos recuerda a la oda de Salma Hayek a sus canas y arrugas, venciendo estereotipos del envejecimiento. La actriz de Scarface fue elogiada por su decisión de mostrarse ante esos millones de seguidores sin gota de maquillaje y recibió comentarios positivos del público: “amo cuando las celebridades hacen selfies verdaderamente sin maquillaje, Michelle es espléndida y encantadora a cualquierd edad"; “la clase es atemporal"; "¡no envejeces!"; “mucha belleza al interior y exterior”, fueron algunas menciones para Michelle.

Lo cierto es que Michelle Pfeiffer ha sido vocera del envejecimiento con gracia, y sus declaraciones han girado en torno al hecho de aceptar el pasar de los años con la mejor actitud. “Ciertamente he visto que he cambiado”, dijo a People, “simplemente trato de no lamentarme de ello. Envejecer le pasará a cada uno de nosotros. Una vez que lo aceptas, deja de molestarte”. En otra entrevista reveló, “cuanto más vieja me he vuelto, más fácil se ha vuelto”.

“Llegas a un punto en el que estás bien con lucir bien para tu edad, en lugar de lucir joven para tu edad, y yo lo he cruzado. ¿Me gustaría lucir como lo hacía en mis 30? Claro que sí, pero eso no va a suceder, y no siento la misma presión que solía sentir para lograrlo. Es un alivio bastante grande, sinceramente.” michelle pfeiffer para oprah daily.

Además, el mantra de belleza de Michelle Pfeiffer es, precisamente, la confianza en sí mismo —"la confianza es cuestión de actitud”. En alguna ocasión hizo como referencia, "¿cuántas veces pasa que conoces a alguien que quizá no luce como una Barbie o un Ken, pero simplemente hay algo sexy y con clase en ellos? La atracción tiene más que ver con cómo te sientes contigo mismo. Y la confianza que puede venir con eso”. ¡Amamos a Michelle Pfeiffer y su naturalidad!