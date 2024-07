Mary Janes de tacón y pantalón capri, el estilismo de Sarah Jessica Parker que arrasa este verano

Sarah Jessica Parker no solo nos dio una lección de estilo para llevar pantalones de lino, sino que ahora demuestra que los pantalones capri son los indicados para sobrevivir a los días de verano (aún con las lluvias). El retorno de esta prenda Y2K tiene gran potencial con el calzado ideal, y así es como la estrella de Sex and the City demuestra que puedes llevarlos en una salida por Nueva York —o realmente a cualquier lugar.

El look de Sarah Jessica Parker que queremos llevar cuando pasen las lluvias de verano

Sarah Jessica Parker lució radiante y cómoda en el rodaje de And Just Like That 3 —aquí tenemos todos los looks de Carrie Bradshaw en la tercera temporada de esta serie.

Una vez más, combinó de manera effortless dos piezas de alta gama y asequibles para un look casual y chic. Una camisa tipo corsét en estilo denim con hombros descubiertos, combinada con unos pantalones cortos en color beige y estilo baggy, mientras que los tacones estilo Mary Jane añadieron un toque sofisticado con mayor lujo. Puedes tomar inspiración con este look en el juego de colores o por la silueta de la camisa y los pantalones capri, que evocan a un conjunto casual pero sin perder ese toque chic.

Sarah Jessica Parker en el set de And Just Like That 3. getty images

