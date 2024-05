Todos los looks de Carrie Bradshaw en la tercera temporada de And Just Like That

Sarah Jessica Parker en las calles de Nueva York solo puede significar una cosa: And Just Like That... 3. ¡Viene la nueva temporada! Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis) regresarán para la la tercera entrega de la cual todavía no hay fecha de estreno, pero ya nos han dado un adelanto de los fastuosos looks que llevará la afamada columnista. Algunos más voluminosos que otros, esto ha sido un poco de la inspiración en moda que la historia procedente de Sex and the City tiene para las futuras apariciones de Carrie y sus amigas —contando también con nuevos personajes y el romance con Aidan (John Corbett).

Tercera temporada de And Just Like That

SJP vistiendo una chaqueta tipo parka color nude de tul con mangas abullonadas y múltiples bolsillos con rosas prensadas, y un vestido de tul color nude con escote redondeado y detalle en la cadera con rosas prensadas de la colección Primavera/Verano 2024 de Simone Rocha. getty images

El ícono de la moda Sarah Jessica Parker está de regreso, adornando las calles de la ciudad de Nueva York mientras filma escenas nocturnas para la muy esperada tercera temporada de And Just Like That con un vestido azul con aplicaciones de brillantes, escote redondo bajo y manga larga. getty images

Siguiendo la línea de los colores pastel y brillantes, tenemos en Carrie un romántico conjunto de blusa con lazo en color menta y falda en rosa algodón de azúcar; siendo la estrella del look el bolso Jackie de Gucci nueva colección en color beige y pedrería. getty images

Con un maxi sombrero y vestido de varios colores Carrie demuestra que abrazará las propuestas XL. Parker vista con un vestido de Ossie Clark y zapatos de Dr. Scholls con suela de madera, combinado con un bolso cruzado. getty images

Otro modelo para abrazar la comodidad es este juego de pantalones grises, blusa negra y suéter tejido color rosa y botas en tono baby pink. getty images

Los modelos boho siguen sin pasar de moda, y Carrie lo demuestra con un juego de top y falda en tela delgada con patrones coloridos, suecos color gris topo y un suéter tejido color rosa. getty images