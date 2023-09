Kate Middleton cambia de look para reforzar la imagen de una monarquía moderna

Ya pasamos varios meses sin ver a la realeza británica en acción, esto debido a las largas vacaciones de verano donde se alejan de las cámaras y pasan tiempo de calidad entre familia —y básicamente se reponen de la ajetreada agenda pública. Poco a poco han retomado sus actividades, y fue así que el público se dio cuenta de que Kate Middleton cambió de look y ahora posee una cabellera más moderna y apegada a la que usaba hace 10 años. Al parecer ahora la princesa de Gales nos dará la pauta para llevar fleco cortina para pelo largo si tienes más de 40.

El nuevo look de Kate Middleton para mujeres maduras

Kate asistió a la prisión de HMP High Down, en Surrey, como patrona de la organización benéfica The Forward Trust —"Gracias a aquellos que compartieron sus historias y a Mike Trace de The Forward Trust, por hablar sobre el compromiso inquebrantable de la organización con la rehabilitación y por brindar esperanza a quienes la necesitan”, fueron las palabras de la royal tras esta visita. La princesa de Gales llegó con un traje azul amatista Alexander McQueen con playera blanca, y más allá de la elección para vestir, destacó la melena abundante con ligeras mechas camufladas entre el tono golden brown de su cabello y un discreto pero notorio fleco cortina largo enmarcando su rostro.

Y aunque la última vez que la vimos llevando este flequillo fue en 2015, los estilistas decidieron hacer un comeback para la esposa del príncipe William, demostrando que sigue siendo un corte digno de las mujeres maduras. Más allá de un sello de moda, afirman que es para ‘modernizar su marca’, como mencionan en FEMALE para Daily Mail —“Con la nueva temporada que se acerca, es encantador ver a Kate luciendo un nuevo peinado que es un poco más corto y con más capas. Creo que esto significa que es una miembro de la realeza joven y moderna que realmente quiere adoptar un aspecto fresco para crear una marca personal que atraiga al público. Muestra confianza, empatía, amabilidad y un deseo de demostrar que es como muchas mujeres que pueden y cambiarán con los tiempos”, explicó Louis Bailey, del Beauty Club de Londres.

