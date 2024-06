Hailey Bieber arrasa con el estilo premamá en Nueva York

Entre telas de encaje, seda y transparencias, Hailey Bieber entra a una faceta de estilo nunca antes visto en ella ahora que es una mom to be. La presencia de la influencer en las calles de Nueva York ha sido tomada como su propia pasarela para demostrar que la ropa de maternidad está muy lejana al sentido anticuado que estas prendas tienen en su reputación. Hailey, embarazada de siete meses, ha sacado múltiples looks de embarazo que son fuente de inspiración para cualquier look audaz. Recordemos que la modelo estadounidense junto con su famoso esposo Justin Bieber compartieron la noticia de que esperan un bebé en una serie de dulces fotografías vintage mientras Hailey posaba con su baby bump en un elegante vestido Saint Laurent de encaje color blanco asemejado a un vestido de novia que fue hecho a la medida —y que combinó con una capa sobre la cabeza y lentes oscuros—. Justin, quien tomó la posición de fotógrafo, optó por una chaqueta negra y gorra de béisbol mientras capturaba las poses de su pareja, recibiendo así la alegría de que serán padres por primera vez.

Los mejores looks de Hailey Bieber embarazada en Nueva York

Hailey durante una salida con Justin Bieber en West Village en Nueva York, usando un minivestido estilo capa de seda en color perla, con zapatos de punta cuadrada pronunciada y cabello recogido. getty images

Hailey Bieber con un vestido hecho a la medida de LaQuan Smith en un divino tono carne, combinando con el blazer camello de Magda Butrym (también custom made). En calzado, unos pumps color miel de FEMME, una marca que hace zapatos con material vegano. getty images