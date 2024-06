Ellos son los dos adorables hijos de Justin Timberlake y Jessica Biel

Justin Timberlake, de 43 años, bromeó en The Graham Norton Show tiempo atrás: “tengo dos hijos maravillosos, que me van a acabar. Pero sí, dos chicos y una esposa maravillosa y estoy feliz. ¿Eso es controvertido hoy en día, no?”. Y sí, el ex integrante de NSYNC tiene una familia con su esposa Jessica Biel, quienes están juntos desde que se casaron en octubre del 2012. Esta familia de cuatro se ha mostrado muy unida en redes sociales, aunque guardan la identidad de sus hijos por motivos de privacidad.

¿Cuántos hijos tienen Justin Timberlake y Jessica Biel?

Justin Timberlake y Jessica Biel son padres de dos hijos varones: Silas, 9, y Phineas, 4. Como mencionaría el cantante en un podcast en 2021, él y Jessica quieren darle a sus hijos la mayor normalidad posible, “que puedan ser niños el mayor tiempo posible y no tengan el peso de que alguien los trate de manera diferente por algo que hacen sus padres”, dijo Timberlake.

De acuerdo con People, su primer hijo Silas fue nombrado en honor al abuelo materno de Justin, Bill Silas Bomar. A los seis meses de nacido, su madre dijo en el programa Today que la maternidad era “el trabajo más difícil del mundo” —“pero nunca he estado más agradecida”. Su segundo hijo, Phineas, nació en el verano de 2020, en plena pandemia, pero fue hasta enero 2021 que Justin develó la noticia en el programa de Ellen DeGeneres: "[Phineas] es asombroso y encantador, no podríamos estar más felices”. En otro podcast, Jessica confesó que no estaba segura de que dejaran entrar al hospital a Justin por los problemas con el COVID, “estaba muy nerviosa por la situación, pero sí le dejaron entrar. Creo que si me hubiera quedado sola, habría sido horrible, habría estado muy asustada”.

Para celebrar este Día del Padre 2024, Justin Timberlake compartió un amoroso mensaje a sus hijos —tan solo días antes de que el cantante de Selfish se topara con la policía por manejar en estado de ebriedad en Sag Harbor. “Mis dos mayores regalos. Aprendo más sobre mí cada día simplemente porque ambos me eligieron para ser su papá. Siempre estaré allí para ustedes en sus altibajos... para levantarlos y mostrarles lo alto que pueden llegar en esta vida y para levantarlos cuando caigan. Y, por supuesto, para inundarlos con insoportables chistes de papá todo el camino. Los amo mucho a los dos. Gracias por darme mi mayor propósito”.