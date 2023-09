Dulce María hace tendencia el dorado golden Barbie en tour con RBD de la moda del dosmil

Pasó más de una década para volver a ver a la banda RBD sobre el escenario, y 2023 fue el año que nos permitirá corear de nuevo a todo pulmón temas como Sálvame, Ser o Parecer y Sólo quédate en silencio. Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez regresaron con el Soy Rebelde Tour dando inicio en el Sun Bowl Stadium de El Paso, Texas, y no solo fue un despliegue musical, sino que se dejaron llevar con la creatividad al máximo en cuanto a vestuarios. Por parte de Dulce María (alias ‘Roberta Pardo’), decidió hacerle un discreto homenaje a la golden Barbie con una serie de looks alusivos al color dorado y trajo de vuelta las vibras de la moda del dosmil.

Los looks de Dulce María en el reencuentro con RBD

RBD está celebrando un legado de 20 años de música, visitando 26 de las ciudades más importantes en Estados Unidos, México y Brasil —el 21 de diciembre 2023 estarán en el Estadio Azteca en CDMX—. Rebelde es un referente de la cultura pop mexicana, y con los integrantes de esta agrupación —con excepción de Poncho Herrera— estarán llenando estadios de aquí a final de año. Claramente con mucho estilo.

Al igual que sus compañeras de escenario —Anahí y Maite Perroni— Dulce María ha apostado por una extensa variedad de colores para hacer bailar a todo el público. Entre los más aplaudidos está un conjunto dorado de pies a cabeza estilo toga con falda corta, cinturón y mangas en este brillante color, combinado con botines negros. Este modelo lo usó para su número arriba de una figura enorme en forma de amor y paz, por lo que escribió en Instagram: “Antes salía a cantar con todos los collares y signos de peace and love hechos por ustedes. Hoy me emociona mucho por ser enseñarles este video! (no saben lo que me costó subirme 😅) Pero todos me han apoyado para lograrlo y recibir todo el amor de cada uno de ustedes lo vale todo!”.

Otros dos consentidos fueron un body de manga larga y cadenas a lo largo de las mangas en diseño militar, así como cadenas a lo largo de la cintura para hacer la forma de una falda. Las imprescindibles botas largas tenían la misma combinación del negro con dorado. El siguiente fue otro body negro con falda drapeada en tono rosa dorado acompañado de medias de red nude y botas hasta la rodilla con glitter. Definitivamente es la misma elegancia extravagante con la que podemos ver modelar a cualquier Barbie.

