El regreso de Anahí con RBD e imponiendo los pantalones a la cadera de los 2000

Pasaron más de diez décadas para volver a ver a la banda RBD sobre el escenario, y 2023 fue el año que nos permitirá corear de nuevo a todo pulmón temas como Sálvame, Ser o Parecer y Sólo quédate en silencio. Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez regresaron con el Soy Rebelde Tour dando inicio en el Sun Bowl Stadium de El Paso, Texas, y no solo fue un despliegue musical, sino que se dejaron llevar con la creatividad al máximo en cuanto a vestuarios. Por supuesto, ‘Mía Colucci’ no decepcionó al hacer una oda a la moda de los dosmil.

Los looks de Anahí en el reencuentro con RBD

RBD está celebrando un legado de 20 años de música, visitando 26 de las ciudades más importantes en Estados Unidos, México y Brasil —el 21 de diciembre 2023 estarán en el Estadio Azteca en CDMX—. Rebelde es un referente de la cultura pop mexicana, y con los integrantes de esta agrupación —con excepción de Poncho Herrera— estarán llenando estadios de aquí a final de año. Claramente con mucho estilo.

Se estiman hasta ocho cambios de vestuario que hacen alusión a sus looks del dosmil, con propuestas que quizá no estábamos listos para ver de vuelta, pero finalmente podría ser inevitable; Anahí posó con pantalones acampanados a la cadera, cinturón plateado con lentejuelas y un top triangular muy al estilo de lo que veíamos las millennials en casi todas las salidas nocturnas. La actriz y cantante también cautivó al público con una minifalda negra de tutú y crop top halter platinado en lentejuelas tamaño L. Otro de los cambios de Anahí involucró un cómodo pantalón holgado color turquesa (muy al estilo de Mi bella genio) con mini top de espalda descubierta. Un look similar al negro llegó pero en color dorado, con falda corta en capas y top ombliguero con pedrería, y claramente los conjuntos denim no se escatimaron, ya que los RBD usaron una combinación de mezclillas en distintas tonalidades —screaming in Y2K.

Cada una brilló a su manera, y no podemos dejar de mencionar uno de los looks de Maite Perroni, que como rescata Chic Magazine, era un corset negro con hileras de borlas de cristal y puede conseguirse en línea por $1,000 MXN. ¿Qué te parecieron este y el resto de los looks de Anahí en el tour RBD?