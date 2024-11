Dakota Johnson lo hace de nuevo y lleva el bolso hobo como it-bag de otoño-invierno

Si sientes que la inspiración por buscar looks casuales para otoño-invierno se está agotando, es porque no has volteado a lo que Dakota Johnson está sacando. La actriz y productora conoce bien de las vibras neoyorquinas en cuanto a estilo, pero lleva consigo ese aire effortless chic de su ciudad natal, Austin, Texas, que juntos hacen que nos cautivemos por conjuntos muy trendy que nos mantendrán abrigadas y estilizadas todo el día. Ejemplo de ello fue el look armado con un saco de ensueño en color verde y la bolsa hobo que se ha declarado como una it-bag de la temporada (necesitas correr por la tuya). Hablando de tendencias, lee: Bolsos horizontales, la tendencia de it bags que crecerá en 2025 (aquí las más bonitas).

Bolsa hobo y denim, el estilismo de Dakota Johnson que arrasa este otoño-invierno

Saliendo de su hotel en Manhattan, Dakota dio una lección sobre cómo lograr un estilo casual chic con un toque otoñal. Llevaba un fenomenal abrigo de visón vintage Michael Forrest, prenda perfecta para la transición a los meses más fríos. Para equilibrar el abrigo estructurado, Dakota optó por vaqueros Toteme Twisted Seam, junto con los impresionantes botines Toteme Brown ‘The Slim'—si quieres otros pantalones, la pana está en plena tendencia, y estos pantalones son ideales para incorporarla a tu estilo, como: Los 11 pantalones de pana básicos para usar en Otoño-Invierno 2024—. Lució la bolsa Bindle de The Row añadió un toque de lujo minimalista.

getty images

getty images

¿Por qué suena familiar la bolsa hobo? Es un tipo de bolso caracterizado por su forma suave y curva, generalmente en forma de media luna, y un diseño amplio y flexible. Por lo general, cuenta con una sola correa que permite llevarla cómodamente al hombro. El material es a menudo blando y flexible, lo que le da un aspecto relajado y desenfadado, y puede “colgar” o “caer” en una curva cuando se usa. Este tipo de bolso es ideal para quienes prefieren un estilo casual y práctico, ya que suele ofrecer bastante espacio para llevar múltiples objetos personales sin perder la apariencia chic y bohemia.

Al igual que Dakota, las bolsas hobo nos tienen obsesionadas. Busca la que más se apegue a tu estilo y funcionalidad.

Bottega Veneta. Large Hop Bag marca

Michael Kors. Sonny Suede Hobo Bag marca

Chloe. Bolso Hobo Marcie en cuero granuloso marca

STAUD. Perry Suede Hobo Bag marca

Tory Burch. Bolso Hobo Mini Fleming acolchado en cuero4o marca

Jimmy Choo. Ana Zip Suede Hobo Bag marca

Zara. Bolso tipo bucket de peluche sintético marca