Los 6 abrigos que dominarán el otoño 2025 (y no son básicos)

De las pasarelas de París al street style más atrevido, estos son los abrigos con silueta, textura o volumen que marcarán el otoño-invierno 2025

August 08, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Vienna - February 19, 2025

Getty Images

Olvídate del abrigo camel de siempre. Este otoño-invierno 2025, las pasarelas más influyentes han dictado una nueva regla de estilo: olvídate de los básicos por un momento. El otoño es la temporada perfecta para llevar tu look a otro nivel. El outerwear deja de ser funcional para convertirse en una oportunidad con derroche de estilo e intención, cargada de nostalgia, dramatismo o estructura. Desde París hasta Milán, este año vimos piezas que rompen la silueta tradicional y que proponen una estética entre lo retro, lo teatral y lo escultórico.

Estos son los 6 abrigos que elevarán tu look a otro nivel durante la temporada más sofisticada del año.

El abrigo escultural

Más allá del oversize, hablamos de piezas arquitectónicas. Loewe y Balenciaga lideran esta tendencia con abrigos que parecieran moldeados sobre el cuerpo como una escultura viviente. Con hombros redondeados, cinturas marcadas o formas de capullo, estos abrigos no necesitan accesorios para destacar.

El maxi abrigo de cuero

El cuero vuelve como un símbolo de poder, pero no en clave rock. Las casas de moda lo presentan largo, fluido y minimalista. En negro absoluto o marrón oscuro, como propuso Ferragamo, se convierte en el nuevo uniforme de quienes buscan lujo con actitud. La clave está en su corte casi cinematográfico.

Maxi abrigo de cuero

Maxi abrigo de cuero

Pinterest

Abrigo de peluche exagerado

Sí, hablamos de faux fur. Pero no del tipo discreto. Este invierno se lleva en tonos vibrantes, texturas amplificadas y largos dramáticos. Simone Rocha y Acne Studios demostraron que el abrigo peludo ya no es reservado para el glam clásico: puede ser irreverente, joven y excéntrico.

El abrigo de peluche exagerado

El abrigo de peluche exagerado

Pinterest

El abrigo de cuadros, pero psicodélico

El tartán se desestructura. Las versiones tradicionales de Burberry ceden el paso a estampados más gráficos, con líneas que se cruzan en diagonales, colores inesperados o efectos ópticos. Ideal para quienes quieren un guiño británico sin caer en lo escolar.

El abrigo de cuadros, pero psicodélico

El abrigo de cuadros, pero psicodélico

Pinterest

Abrigo acolchado XL

El puffer se reinventa con volumen extremo y estética utilitaria. Ya no se trata de ropa deportiva, sino de piezas editoriales como las que propuso Rick Owens o Diesel: estructuras envolventes, capuchas dramáticas y cierres asimétricos que permiten habitar el invierno como si fuera un performance.

Abrigo acolchado XL

Abrigo acolchado XL

Pinterest

Abrigo de terciopelo

Silencioso pero impactante, el terciopelo regresa como el tejido de lujo más inesperado. En tonos joya (verde esmeralda, granate profundo, azul zafiro), y con cortes clásicos inspirados en los años 40, este abrigo recupera el misterio del glam nocturno. Perfecto para estilismos diurnos si se equilibra con denim, o para cenas en clave opulenta.

Abrigo de terciopelo

Abrigo de terciopelo

Pinterest

Eurídice Aiymet Garavito García
