Beyoncé canaliza a Cher Horowitz con su look para recibir el 2024 —y nos encanta

Primero fueron Kim Kardashian y North West disfrazadas de Clueless con diseños Dolce & Gabbana para Halloween, pero Beyoncé decidió hacer un guiño al clásico estilo de falda y chaqueta con estampado escocés que reconocemos al instante. Queen Bey sorprendió a sus fans con un look preppy al mejor estilo de Cher Horowitz en una versión invernal para celebrar el cierre de año e iniciar 2024 con este reconocido estilismo.



Beyoncé demostró ser la chica Clueless más moderna del 2024

La intérprete de Cuff It usó un conjunto en colores gris, negro y blanco de tweed escocés acompañado de un corsé semi transparente blanco perla; mismos tonos que combinó con un juego de pumps y bolso mini en color blanco junto con lentes retro. Y no sería año nuevo sin un boco de bling, por lo que en accesorios eligió un collar (posiblemente de Tiffany) con aretes delgados a juego de diamantes, además de que demostró tener el espíritu navideño a tope al optar por una manicura de sombrero de Santa Claus. Todo en este look nos fascina.

Otro aspecto más a detalle que los fans no han ocultado en mostrar, es que Beyoncé se ha decantado por el cabello platinado, una apuesta que ha usado desde noviembre del año pasado y que no ha abandonado. ¿Qué opinas del look Clueless de Beyoncé?