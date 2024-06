Así es la otra hija de Angelina Jolie que ha dejado el apellido de Brad Pitt

Angelina Jolie trajo a una pareja muy especial a los Premios Tony 2024 este pasado domingo en la ciudad de Nueva York. La oscarizada actriz asistió a la ceremonia con su hija menor Vivienne, de 15 años, quien pudo apreciar a su mamá ganando su primer Tony como productora de un musical por la obra The Outsiders. Para la ocasión, ambas lucieron looks complementarios en color —Jolie llevando un Atelier Versace en un tono verde azulado, y Vivienne un traje de la misma paleta en tonos más oscuros—. Esta aparición toma lugar en medio de la polémica por el hecho de algunos hijos de la actriz de Hackers han decidido quitarse el apellido Pitt dada la tormentosa separación de la famosa pareja. Así como Brad Pitt reaccionó ante el cambio de apellido de Shiloh Jolie, bien pudo decir lo mismo de su hija menor.

Así es Vivienne Jolie, la hija menor de Angelina Jolie y Brad Pitt

Jolie y Pitt comparten seis hijos: Maddox, 22, Zahara, 19, Shiloh, 20, Pax, 20 y los gemelos Knox y Vivienne, 15. Años atrás se supo que tras el divorcio, los bienes económicos no dieron gran problema ya que la pareja firmó un acuerdo prenupcial en el que se estipuló que tanto las propiedades como la fortuna se dividirán. Pero una fuente confirmó a People que “Brad Pitt está consciente y triste de que Shiloh dejó su apellido”. Al parecer, Vivienne ha optado por ser Vivienne Jolie en lugar de Vivienne Jolie-Pitt, y su hija Zahara ahora va como Zahara Marley Jolie.

Vivienne Marcheline nació el 12 de julio de 2008, junto con su hermano gemelo Knox Léon; su hermana mayor biológica es Shiloh y sus hermanos mayores adoptivos son Maddox, Pax y Zahara. Tiene 15 años, y desde su niñez ha mantenido un perfil muy bajo, más que haciendo apariciones esporádicas con su mamá.

Angelina, como productora de The Outsiders, decidió contratar a su hija Vivienne para ser su asistente. Jolie habló con admiración de ella en una declaración para Page Six, diciéndoles, “Viv me recuerda a mi mamá [actriz y productora Marcheline Bertrand] en que no está centrada en ser el centro de atención, sino en ser un apoyo para otros creativos. [Vivienne] es muy reflexiva y seria en cuanto al teatro, y trabaja arduamente para comprender mejor cómo contribuir de la mejor manera”.