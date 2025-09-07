Sombras naranjas en otoño 2025: la tendencia más esperada para la próxima spooky season

El maquillaje otoñal de 2025 se escribe en tonos cálidos y vibrantes, y hay un color que se impone por encima de todos: el naranja. Lejos de ser una elección extravagante, este matiz se convierte en un aliado sofisticado que logra equilibrar sensualidad, frescura y un guiño festivo perfecto para la spooky season.

El regreso más esperado del otoño

Si algo nos enseñan las pasarelas de otoño 2025 es que el naranja ya no se limita a los detalles. Firmas de belleza y casas de moda lo han incorporado como protagonista en sombras satinadas, mates y con acabados metálicos. La inspiración surge tanto del follaje otoñal como del imaginario de Halloween, se trata de un juego entre lo romántico y lo atrevido que encuentra en los ojos su máxima expresión.

Sombras naranjas para todos los estilos

La versatilidad es lo que convierte al naranja en una apuesta segura:



Minimalistas : un suave wash de sombra mate sobre el párpado móvil para iluminar la mirada con un toque cálido y natural.

: un suave de sombra mate sobre el párpado móvil para iluminar la mirada con un toque cálido y natural. Dramáticas : tonos neón o metálicos aplicados con intensidad, ideales para un night look en fiestas o celebraciones de octubre.

: tonos neón o metálicos aplicados con intensidad, ideales para un en fiestas o celebraciones de octubre. Glam otoñal : difuminados que combinan naranjas profundos con destellos cobrizos, perfectos para acompañar labios nude o borgoña.

: difuminados que combinan naranjas profundos con destellos cobrizos, perfectos para acompañar labios nude o borgoña. Efecto editorial: bloques de color naranja intenso, inspirados en el maquillaje de pasarela, que convierten la mirada en un lienzo artístico.

Sombras naranjas para todos los estilos Pinterest

Cómo combinarlas con otros colores

El naranja no vive aislado, puedes integrarlo con otros tonos que multiplican su impacto. El delineado negro aporta definición y dramatismo; los metales como dorado o bronce potencian su energía cálida; mientras que los marrones y terracotas crean un degradado elegante y fácil de llevar de día. Incluso el contraste con sombras lilas o verdes oliva resuena con el espíritu vibrante de la temporada.

La técnica importa: aplicación impecable

Para lograr un acabado sofisticado, la clave está en la preparación:

Aplica siempre una prebase que intensifique el pigmento y elige brochas de precisión para trabajar los bordes y difuminados.

Apuesta por fórmulas de larga duración, especialmente si buscas un look resistente a noches de fiesta o sesiones de fotos al aire libre y para dar un toque extra agrega un gloss transparente sobre la sombra, logrando un efecto húmedo y editorial.

La técnica importa: aplicación impecable Getty images

Sombras naranjas como statement de temporada

Lo que hace de esta tendencia algo tan esperado es su capacidad de conectar con el espíritu de octubre sin caer en lo literal. Más allá de las calabazas o la estética de Halloween, el naranja se apropia de los ojos como un gesto de modernidad. Es vibrante pero sofisticado, atrevido pero adaptable. Una elección que dialoga con el deseo actual de looks expresivos y, al mismo tiempo, fáciles de personalizar.

En 2025, el maquillaje de ojos encuentra en el naranja su punto más alto. Desde un difuminado sutil hasta un bloque de color explosivo, las sombras naranjas convierten cualquier look otoñal en una declaración visual.