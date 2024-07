Las 15 mejores cremas corporales perfumadas para hidratar tu piel (guía 2024)

Incorporar cremas corporales con perfume en tu rutina diaria de cuidado de la piel puede transformar el simple acto de hidratarse en una experiencia lujosa y sensorial. Estos productos no solo proporcionan hidratación esencial, asegurando que tu piel se mantenga suave, lisa y flexible, sino que también dejan un aroma sutil y duradero —como las españolas que usan estos 6 perfumes duraderos para verano y días de calor. La doble funcionalidad de estas lociones ofrece una mezcla perfecta de cuidado de la piel y fragancia, convirtiéndolas en una adición conveniente y eficiente a tu régimen de belleza. No te vayas sin leer: 6 cremas para el contorno de ojos con cafeína para doble acción antiarrugas.

15 cremas con perfume para la piel que huelen rico

Al formar una barrera protectora en la piel, sabemos que la crema para el cuerpo ayuda a retener la hidratación esencial mientras protegen contra el daño ambiental. Enriquecidas con nutrientes, vitaminas y antioxidantes, estas lociones también calman y reparan la piel irritada —pero ojo, no descartamos que primero debas ver con un especialista qué productos e ingredientes te sientan mejor. En la National Library of Medicine explican que la crema humectante alisa la superficie de la piel y la restaura, y en estos estudios comprobaron que los productos de cuidado de la piel no solo se quedan en la superficie, sino que también penetran para influir en la estructura y función de la piel.

1. Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream

Una de las favoritas con un aroma dulce, a nuez y a caramelo gracias a una mezcla de pistache, caramelo salado y vainilla. También contiene ingredientes nutritivos como manteca de cupuaçu y aceite de açaí para dejar tu piel suave y tersa.

2. Chanel Sublimage La Crème Corps et Décolleté

Una crema excepcional para regenerar, nutrir e iluminar el cuerpo. En contacto con la piel, la textura untuosa se transforma en un velo aterciopelado que sublima el cuerpo y el escote. Está formulada con Agua Intensa de Vainilla Planifolia, conocida por sus propiedades regenerativas, esto ayuda a mejorar la elasticidad y firmeza de la piel, y reducir la apariencia de arrugas.

3. LOEWE Loción Corporal Tomato Leaves

Un aroma fresco y verde que evoca a las vides de tomate justo antes de que estallen en frutos. La loción también cuenta con notas herbales y terrosas que provienen de las hojas y tallos de la planta de tomate. Su fragancia general es vigorizante y refrescante, convirtiéndola en la elección perfecta para un día de verano. Esta elaborada con ingredientes naturales, como extracto de tomate, aloe vera y glicerina.

4. Dior Miss Dior crema corporal

Enriquecida con extractos de capuchina y proteínas de seda, la loción corporal fundente Miss Dior hidrata y sublima la piel. Instantáneamente, recobra suavidad y elasticidad. Su refinada estela envuelve el cuerpo en las notas perfumadas de Miss Dior.

5. AROMARIA Loción en Crema Corporal Tamarind Agave y Leche de Vainilla

Te llevas a casa mucho más que una loción en crema, en el momento en que las Milks & Waters tocan tu piel, sucede la magia, un momento cotidiano se vuelve extraordinario gracias al poder de aromas deliciosos a vainilla y esencia de té blanco.

6. Jo Malone London Crema Corporal Pomegranate Noir

Una lujosamente rica crema corporal, con sus aceites acondicionadores de semillas de jojoba, semillas de cacao y almendras dulces, ayudan a hidratar, nutrir y proteger la piel, mientras que las deliciosas fragancias de la firma dejan el cuerpo perfumado por todas partes.

7. PENHALIGON’S Body Lotion Halfeti

La icónica fórmula de Penhaligon’s llevada a una loción para las manos y el cuerpo. El embriagador perfume a rosas, pomelo y especias de Halfeti combinado en esta maravillosa loción hidratante. Ni rastro de espinas.

8. Le Labo Loción Corporal Rose 31

La meta del perfume es clara: transformar la famosa rosa de Grasse en una fragancia firmemente viril que puedan usar tanto hombre como mujeres. El resultado es un modelo único que alterna lo femenino y lo masculino con la rosa de Provenza, seguida rápidamente por un coro de notas cálidas, especiadas y amaderadas como el comino, el olíbano, el cedro y un toque de ámbar... En el fondo, la proclamada sensualidad de la madera de Gaiac y cistus.

9. Flamingo Light Hydrating Spray

Este spray hidratante tiene un aroma ligero y refrescante a madera con notas de cedro, sándalo y bergamota. Se absorbe rápidamente y no deja la piel con sensación grasosa.

10. Grown Alchemist Intensive Body Cream

Esta lujosa crema corporal viene en una variedad de aromas florales, incluyendo rosa, jazmín y lavanda. Está formulada con ingredientes nutritivos como manteca de karité y aceite de macadamia para hidratar profundamente tu piel.

11. L’OCCITANE Loción Corporal L’Eau

Contiene las facetas cristalinas de la flor del trébol blanco y la frescura de los extractos naturales de malva blanca y angélica. Enriquecida con manteca de Karité, hidrata la piel y la perfuma con el aroma floral.

12. Dior J’Adore Aceite Corporal en Spray

Un aceite seco para el cuerpo, el cabello y las uñas. Sensorial y aérea, su delicada fórmula penetra rápidamente e hidrata generosamente la piel, dejando un tacto satinado. Este aceite luminoso, sublima la piel bronceada y la reconforta suavemente. Diseñado en forma de spray para permitir una aplicación generosa, acentúa las notas del bouquet floral con una nota de “sal” que acaricia la piel como un rayo de sol.

13. PORTUS CALE Crema corporal perfumada White Crane

Una crema perfumada que te permite llevar contigo el aroma favorito para tu cuerpo, un delicado y elaborado perfume fresco donde se destacan las notas cítricas y verdes, con el clásico vetiver como componente destacado.

14. The Body Shop Loción Corporal de British Rose

Ahora vegana y hecha con un 94% de ingredientes de origen natural, es una fórmula ligera de loción a leche que se funde directamente en la piel normal a seca. Cuenta con aroma a pétalos y nutre la piel con 72 horas de humedad, y le da un brillo de aspecto saludable.

15. Abeja Reyna Crema Corporal Orgánica Zanahoria y Jalea Real

Esta crema hidrata, humecta y protege la piel de todo el cuerpo, además de brindar frescura y aportar antioxidantes. Previene líneas de expresión, hidrata, nutre y contiene retinol para darle elasticidad a la piel.