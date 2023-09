El poder del lipstick tan rojo como el de Taylor Swift en el partido de Kansas City con Travis Kelce

El labial rojo es poderoso, provocativo y profundamente personal —esto seguramente lo sabe Taylor Swift, ya que la vemos usándolo para conciertos y hasta para sorprender al público asistiendo al partido de Travis Kelce. Aquí te decimos cómo un toque escarlata es tan atemporal como siempre.

El efecto de los labios rojos

Estaba sentada en un cine al lado de mi mamá cuando, mientras las luces estaban por apagarse, volteó y me dijo, “¿no quieres ponerte un poco de labial?” y no se refería a cualquier labial. Estaba hablando del rojo. Un brilloso y atrevido rojo.

Mi madre tenía una creencia casi religiosa en el poder del labial rojo, de cómo podía cambiar tu vida. Al crecer sin muchos recursos en el Bronx con padres sordos que no hablaban inglés, ni sabían el lenguaje de señas, tuvo que alzar la voz por su familia desde muy pequeña. Luchó con agencias del gobierno, maestros, y arrendadores y tuvo que emitir una gran seguridad para que los demás la vieran y la escucharan. Para cuando tenía 16 años, ya tenía su ritual: Enderezaba su espalda, aplicada un labial rojo, y salía al mundo. Llevaba labios escarlatas cuando iba a trabajar después de ir a la escuela y mientras tomaba clases por la noche, enfocada en recibir una educación. Eventualmente, se casó y viajó por el mundo, pero el labial rojo siguió siendo su talismán, una señal para ella misma y para el mundo entero de que era digna de atención. Y cuando a sus 60 años fue a una cirugía de cataratas, se pintó los labios al ser llevada en una silla de ruedas, segura de que los doctores la cuidarían. Lo primero que dijo en el cuarto de recuperación fue: “A todas las enfermeras les gustó mi labial”.

Mi madre sabía instintivamente lo que han demostrado numerosas investigaciones. Un influyente estudio publicado en Cogent Psychology del 2017 descubrió que las mujeres que usan maquillaje tienen un puntaje más alto en un examen, confirmando una conexión entre usar cosméticos y un mejor desempeño cognitivo. “El simbolismo que relacionas con objetos como un labial rojo pueden cambiar la manera en que experimentamos el mundo”, dice Samantha Boardman, psiquiatra neoyorquina y autora de Everyday Vitality. “Cae bajo el espectro de fingir poder. El acto de aplicarlo penetra tu sentido de seguridad y capacidad. Cambia cómo te sientes, lo que puede modificar cómo la gente reacciona ante ti, y esto reafirma tu elección”.

A lo largo de la historia, las mujeres han elegido el labial rojo como una manera de expresar su poder. “Usar rojo afectará tu estado de ánimo, tu sentido de dominio y voluntad”, explica la psicóloga evolutiva, Julia Robertson, maestra de Buckingham New University en Reino Unido y coautora del estudio Behind the Facade: Motivations for Cosmetic Usage by Women. “El color rojo puede tener un profundo impacto psicológico tanto en quien lo usa como en el observador. Dice, ‘soy poderosa, fuerte y vibrante’”.

Se dice que Cleopatra mezcló tintes rojos de distintos insectos. Las sufragistas usaban labiales rojos como parte de su uniforme. Y durante la Segunda Guerra Mundial, a las mujeres del servicio militar se les daba un tubo de Montezuma Red de Elizabeth Arden en sus kits militares.

Sin embargo, como ocurre con muchas historias, hay una gran inequidad respecto al labial rojo. El movimiento de sufragistas y las militares en los 40 estaban altamente segregadas. Para las mujeres de color durante ese periodo, usar un labial rojo implicaba correr el riesgo de atraer atención no deseada. “Aunque no creo que estemos ahí por completo, sí creo que las cosas han mejorado”, dice Alex Klein, quien lanzó la empresa WYRL (Wear Your Red Lips) Beauty con tres labiales rojos que funcionan con cualquier tipo de piel. “Como una mujer de raza negra, mi momento de revelación fue cuando me negué a la idea de creer que usar un labial rojo era inseguro o que daría una mala impresión. El labial rojo implica no ocultarse más. Se trata de perseguir lo que deseas y crear momentos de acción, impacto y valentía”.

“El labial rojo implica no ocultarse más. Se trata de perseguir lo que deseas y de crear momentos de acción, impacto y valor”. Alex Klein

La maquillista Carolina Gonzalez, que trabaja con Gigi Hadid y Alessandra Ambrosio, elige el labial rojo cuando quiere que sus clientas no pasen desapercibidas. Y aunque las estrellas Hollywoodenses de antaño, desde Marilyn Monroe hasta Hedy Lamarr, recurrían al labial rojo para tener un gran atractivo sexual, Gonzalez dice que usar ese color hoy en día “es más acerca de apropiarse de la habitación”. Su favorito: Lip Power en 400 de Armani Beauty. “Es el perfecto tono rojo universal para todos”.

Alguien más que ha recurrido al poder del labial rojo es Rihanna, quien protagonizó el show de medio del Super Bowl usando el MVP de Fenty Beauty; Taylor Swift, mientras estaba de tour con su emblemático Dragon Girl de Nars; la cantante Selena Quintanilla, jamás olvidaba su labial rojo; la actriz Tracee Ellis Ross, que fielmente usa el tono Ruby Woo de M.A.C.; y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, quien habla con la verdad usando el tono Beso de Stila.

Incluso las mujeres que prefieren un look más sutil pueden aprovecharse del poder del rojo. Bobbi Brown, fundadora de su marca homónima de productos de belleza y más recientemente de Jones Road Beauty, es responsable de uno de los momentos más memorables de los 90. “Carolyn Bessette Kennedy era por mucho una de las personas más elegantes, cool e inspiradoras que llegué a conocer, pero en realidad no usaba maquillaje”, cuenta. “Cuando nos conocimos, estaba estudiando a las estrellas del viejo Hollywood y quería usar un rojo más rebajado. Ruby Stain fue el resultado, y Carolyn lo amó. Se convirtió en su tono emblemático”.

Mi madre continuó usando su labial rojo durante toda su vida. Después de que una serie de caídas la inmovilizaron, pasó sus últimos meses en un centro de rehabilitación en Manhattan. Aunque bajó muchísimo de peso y no podía caminar, insistía en usar su labial en el gimnasio del centro y en su terapia física.

Por la mañana recibí la llamada de que había fallecido, y corrí a verla. Cuando llegué a su habitación, los terapeutas se reunieron alrededor de su cama. Me dijeron que admiraban el implacable optimismo de mi madre y que se sentían honrados de que todos los días se ponía su labial rojo para verlos. Cuando se fueron, y mi primo Jimmy y yo estábamos a solas con mi madre, esperando a que llegara mi hija, me dijo, “Tenemos que despedirnos de ella con su labial”. Y así lo hicimos. Más tarde esa semana, en el shiva de mi madre, sus amigos rían e intercambiaban historias acerca de su determinación, resiliencia y habilidad para reinventarse. Conforme se iban, invité a cada uno a llevarse un labial de un recipiente lleno que preparé.

¿Cuáles son los mejores labiales rojos?

Estos labiales proyectan seguridad con su gran poder.