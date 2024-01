Ahora uso gel para cejas y no sé por qué no empecé antes; estos son los mejores en el mercado

Son los pequeños detalles lo que hace que luzcas arreglada, incluso en un día en el que no pensabas arreglarte ni tantito. Desde el surgimiento del gel para cejas, ahora puedes enmarcar esta parte tan importante del rostro de la manera más effortless posible, y lo mejor es que cualquiera puede hacerlo desde cualquier lugar. Si te quieres adentrar al mundo del gel para cejas pero no sabes por dónde empezar, aquí te damos unos tips. No te vayas sin leer qué cejas te favorecen según tu rostro.

¿Qué es el gel para cejas?

Básicamente es como una mascara para las cejas, que viene en diferentes tamaños y colores según las necesidades que tengas —hay aplicadores gruesos o delgados, los hay a prueba de agua, para cejas abundantes y más. Toma en cuenta que hay gel transparente y gel con tinta —el primero da un acabado más natural y en pocas palabras, acomoda muy bien las cejas y les da forma; el de tinta rellena más la ceja y las hace ver más abundantes. Todo gel para cejas funciona como un hairspray para esta zona (solo que con los ingredientes aptos para poner sobre el rostro sin causar daños o irritación).

¿Qué pasa si uso gel de cabello en las cejas?

Es mejor olvidarse del método de gel de cabello en las cejas, ya que, al no ser una fórmula hecha para maquillaje, se desprenderá más fácil y generará pequeñas virutas y basuritas que acabarán sobre tu rostro. Para eso existen los productos designados a las cejas, como el gel especial con la fórmula adecuada.

¿Cuánto tiempo se deja el gel fijador de cejas?

Puedes dejarlo todo el día, sólo recuerda retirarlo antes de dormir —tal y como harías para quitar el maquillaje por la noche. Normalmente con una pasada es suficiente, pero puedes hacer un retoque a lo largo del día.

Dile adiós a las cejas rígidas Getty images

¿Qué gel es bueno para las cejas?

El gel para cejas viene en varias formas; es un tubo pequeño con un cepillo (que puede tener diversas formas y tamaños) que se asemeja a un aplicador de máscara de pestañas más pequeño. Al igual que la máscara de pestañas hace por tus ojos, el gel para cejas proporciona definición y las hace lucir más llenas y exuberantes durante todo el día. Ya sea que quieras cejas súper definidas o un modelo más natural, aquí te decimos qué productos utilizar a diario, incluso cuando tienes prisa.

Gel de cejas transparente

NYX Professional Makeup, The Brow Glue: moldeador instantáneo para cejas.

moldeador instantáneo para cejas. Fenty Beauty Brow MVP Sculpting Wax Pencil & Styler: lápiz de cera transparente para cejas con una fórmula resistente al sudor y al agua.

lápiz de cera transparente para cejas con una fórmula resistente al sudor y al agua. E.L.F. Cosmetics Clear Brow & Lash Mascara: su diseño de doble extremo te ayuda a definir y separar de forma natural las cejas y pestañas para lograr un aspecto pulido y brillante.

su diseño de doble extremo te ayuda a definir y separar de forma natural las cejas y pestañas para lograr un aspecto pulido y brillante. Yuya Gel Fijador Transparente para Cejas: aplica el producto de gel sobre tus cejas o baby hairs para darles la forma deseada y déjalo secar.

aplica el producto de gel sobre tus cejas o baby hairs para darles la forma deseada y déjalo secar. Diorshow On Set Brow: fórmula enriquecida con microfibras aporta volumen y fija las cejas para un efecto 3D.

fórmula enriquecida con microfibras aporta volumen y fija las cejas para un efecto 3D. PINK UP, Organic Brows, Gel transparente: fórmula de larga duración, no es pesada ni grasa, no deja residuos blancos en las cejas.

Gel de cejas con tinte