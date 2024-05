8 colores del pelo que las mujeres de 60+ pide para rejuvenecer el rostro

Cacao blonde, californianas, café chocolate... no paramos por el tono de nuestra melena. Y es que además de los 13 colores de cabello que están de moda en primavera 2024 y rejuvenecen el rostro, hay varias opciones favorecedoras para mujeres de 60 y más que sí o sí son un must para pedir a cualquier estilista. Lograr un look elegante y juvenil no está limitado por la edad, y el color de cabello puede desempeñar un papel significativo en darle un punch tu apariencia general; con la elección adecuada de color de cabello, puedes abrazar tu edad con gracia mientras irradias confianza y estilo. Ya sea que busques cubrir las canas o simplemente desees refrescar tu look, existen numerosas opciones de coloración que pueden ayudarte a lograr un estilo chic y juvenil.

Color del pelo favorecedor para las mujeres de 60 y más

Desde suaves reflejos hasta tonos audaces, existen muchas tendencias de color de cabello que pueden añadir un toque moderno a tu look. Los reflejos sutiles y las técnicas de balayage pueden crear dimensión y profundidad, dando a tu cabello una apariencia natural y juvenil. No olvides leer sobre los 10 cortes bob que las francesas de 40+ usan para rejuvenecer el rostro.