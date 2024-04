Los 13 colores de cabello que están de moda en primavera 2024 y rejuvenecen el rostro

Sabemos que hicimos una lista con los colores que ya NO estarán de moda a partir de abril 2024 (y debes dejar de usar), pero para hablar del tono de cabello hay una historia completamente diferente. Esta primavera 2024 hemos visto una alza por el interés de tener una melena brillante pero de forma natural —ya no hay mucho old Hollywood, pero sí discretas vibras de playa y ciertas mechas que iluminan el área del rostro, o un balayage bien equilibrado para poder hacer la transición de eventos de día hacia la noche. Déjate guiar por esta breve lista de los 13 colores de cabello que están de moda en primavera 2024 y quizá te pueden servir los 5 cortes bob texturizados como el de Eiza González para rejuvenecer el rostro y lucir chic en 2024.

¿Qué color de cabello será popular en primavera 2024?

Las tendencias del color de pelo de primavera están floreciendo con una vibrante mezcla de colores. Desde rubios cálidos y untuosos hasta pelirrojos claros y aireados, los reflejos de aspecto natural son un gran éxito. Pero si te sientes audaz, también hay espacio para toques de color juguetones y rojos ricos y dimensionales.