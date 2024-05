Vera Wang, sin retoques y luciendo fabulosa a los 74, pasó desapercibida en la Met Gala

Vera Wang cumplirá 75 años este 27 de junio, pero la legendaria diseñadora de modas aún tiene muchos planes para el futuro (y sí, el lado fashion encabeza la lista). Wang es muy activa en redes sociales, y no desaprovechó la oportunidad para mostrar que su aparición en la Met Gala 2024 fue algo de lo que se siente muy orgullosa —vistió a Janelle Monáe en Vera Wang Haute con un vestido de halter adornado con cristal y paillettes cortados por láser opalescentes, cuentas cristalinas encadenadas a mano e incluye botellas de plástico recicladas que fueron moldeadas a mano en forma de flores. La diseñadora, orgullosa de que su casa cumple 35 años en el negocio, diseñó su modelo como un vestido de sirena con cristales incrustados a mano y perlas acentuadas con bridas de seda cortadas a mano y pétalos de seda pintados a mano con una falda de tul en capas negras y blancas. Ambos diseños robaron miradas y merecen su propia mención.

Así luce la diseñadora Vera Wang a sus casi 75 años

Neoyorquina de nacimiento, Vera Wang (74) ha relacionado su nombre con los más fabulosos y fastuosos vestidos de novias. Nació en una adinerada familia de origen chino —su padre era dueño de una compañía farmacéutica, mientras que su madre era traductora en las Naciones Unidas—, y además del mundo del diseño, le ha valido gran reconocimiento su sentido del humor. Estamos hablando de la mujer que ha dicho que su receta para mantenerse joven es que, “trabajo, duermo, me bebo un coctel de vodka, y no tomo el sol”.

Y es que a los 74 años y luciendo así, todos queremos saber qué hace Vera Wang para lucir fabulosa. La diseñadora fue entrevistada por Page Six: “sí como McDonalds, absolutamente. Lo ordeno cada día, como por dos semanas, después cambio”, dijo Wang. Pero el gusto por la comida rápida de Vera Wang no se limitó en las hamburguesas, pues dice que es fanática de Dunkin Donuts: “me gustan las que están rellenas de crema con una capa de azúcar. Es como una dona de jalea, pero con crema de vainilla por dentro. También me gusta la rosa con chispas de colores”.

No tiene mucho que habló con la revista People y dijo que sus planes de cumpleaños aún seguían en el aire. Eso sí, el número no sería ningún impedimento para seguir siendo fabulosa. Dijo, “creo que, al igual que Warren Buffett (de 93 años) o la Reina Isabel II (que reinó en la monarquía británica durante siete décadas hasta los 96), simplemente voy a seguir adelante porque siento que estoy mejorando en lo que hago. Realmente estoy tratando de apreciar esa parte de mí misma, esa voz interior que me hace tan feliz de crear. Eso es realmente todo de lo que se trata”. ¡Te querremos, Vera Wang!