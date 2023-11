The New Look, la serie que cuenta la rivalidad entre Christian Dior y Coco Chanel: lo que sabemos hasta ahora

The New Look es la nueva serie de AppleTV muy esperada por las amantes de la moda y la historia, ya que inicialmente se anunció su estreno para 2021…

La historia de The New Look está basada en hechos reales y se desarrolla en París durante y después de la Segunda Guerra Mundial cuando el mundo intentaba recuperarse del trágico episodio que marcó para siempre el rumbo de todas las naciones y con ello, la vida de las personas de a pie que en una especie de estrés postraumático se empeñaron en borrar de la memoria colectiva el ascenso del Partido Nazi, aunque muy probablemente, no lo lograron.

En la serie también aparecerán otros personajes icónicos de la moda de aquella cruel época, entre ellos Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga, Yves Sain Laurent, Christian Dior y Coco Chanel, estos dos últimos protagonizan el drama por la ferviente rivalidad que nació entre ellos mientras París estaba ocupado por Alemania.

¿Por qué nació la rivalidad entre Coco Chanel y Christian Dior?

Ambos diseñadores son originarios de Francia y sin ánimos de spoilearte sino de alentarte a verla y mantenerte pegada a la plataforma desde el 14 de febrero de 2024 hasta el 3 de abril del mismo año para que no te pierdas ninguno de los 10 capítulos programados de una historia poco contada. Otro de los múltiples rostros de la guerra.

Se sabes que la rivalidad entre ambos diseñadores nació luego de que Chanel cerró las puertas de su negocio cuando comenzó la guerra y se convirtió en una agente del servicio de inteligencia nazi. Esto la enfrentó desde lo personal con Christian Dior, quien tuvo a su hermana Catherine detenida y torturada en el campo de concentración de Ravensbrück (Alemania), por ser parte de la resistencia francesa.

Luego de la Gran Guerra, particularmente en 1946, la casa de moda Christian Dior vio la luz y se creó formalmente una de las marcas más emblemáticas de la moda internacional, sin embargo, su primer desfile ocurrió hasta 1947 con una propuesta totalmente disruptiva e innovadora: la pasarela constaba de 90 revolucionarias piezas que, a diferencia de lo que habíamos visto hasta entonces, proponía una nueva estética que devolvía al armario de las mujeres el gusto por el glamour, el lujo y la feminidad, resaltando su figura con faldas amplias, cuerpos ceñidos y cinturas de avispa, tras los años de escasez y penurias de la contienda.

De hecho, fue la directora de Harper’s Bazaar, la periodista Carmel Snow, quien nombró a esta nueva propuesta estética como The New Look por su estilo vanguardista y novedoso para la época. Un terrible episodio para la humanidad donde la moda construyó un espacio de resiliencia pese a las disputas propias de un mundo fraccionado.

The New Look será protagonizada por Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, Maisie Williams y John Malcovik y podrás verla a tráves de AppleTv a partir del 14 de febrero de 2024 cuando se estrenarán los tres primeros capítulos de la producción, posteriormente se irán lanzando los 7 capítulos restantes los días miércoles.