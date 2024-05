Olvida el corte bob de Sydney Sweeney, lo impactante fue este collar de 40 quilates de diamantes en la Met Gala

Sydney Sweeney podría ser de las rubias más famosas en este momento, pero la actriz decidió irse por un look opuesto en la Met Gala y llevó un corte bob en cabello negro (algunos la confundieron con Billie Eilish). Esta sería la transformación de la que más se habló en Sydney, y mientras muchos también nos fijábamos en los pomposos y florales looks, la joyería podría pasar desapercibida. Por eso estamos para decir que el corte bob de Sydney Sweeney no fue lo más impactante de su look de la Met Gala, pues el collar de 40 quilates de diamantes merece su propia mención.

La impactante joyería que llevó Sydney Sweeney a la Met Gala 2024

Antes de mencionar la joyería, sí, el look realmente fue impresionante también. La actriz de Euphoria usó un vestido de tul azul claro hecho a la medida de Miu Miu con bordados de cristal floral, terminado con plataformas de satén nude y guantes de cuero negro, estilizada por Molly Dickson. Parecía una princesa sacada del Lago de los Cisnes aludiendo al tema del Jardín del Tiempo, el famoso cuento corto de J.G. Ballard.

El segundo personaje más importante de su look fue el juego de joyería de De Beers con el espectacular collar Assana protagonizado por más de 37 quilates de diamantes redondos brillantes, con forma de pera y con forma de marquesa, y los pendientes de diamante redondo DB Classic. El nombre de este collar rinde homenaje a una leyenda: en tiempos antiguos se decía que los diamantes se formaban a partir de estrellas, convirtiéndose en gotas de agua que caían como una cascada al llegar a la tierra. Explican que en el centro del collar hay un único diamante en forma de pera de aproximadamente 2.25 quilates y el peso total de los diamantes en esta pieza es de aproximadamente 37.47 quilates, cada uno obtenido de forma responsable, seleccionado a mano y alineado en oro blanco de 18 quilates. De Beers se fundó en 1888 y es pionera mundial en la perfección del diamante y selecciona a mano los diamantes naturales más raros, creando diseños distintivos, cada uno tan único como quien lo lleva.