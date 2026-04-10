Hay detalles que, sin hacer ruido, terminan marcando el pulso de cómo se viste hoy el fitness. Los calcetines visibles —colocados por encima de los leggings— son uno de ellos. No se trata de una prenda nueva ni de una innovación técnica reciente; es, más bien, la forma en que se integra lo que está reconfigurando la conversación estética dentro y fuera del gym.

La lógica inicial existe. Cubrir el tobillo con un calcetín más alto puede reducir fricción, aportar una ligera sensación de soporte y proteger la piel en entrenamientos de contacto con barras o superficies, sin embargo, lo que realmente ha impulsado esta forma de llevarlos no es la necesidad, sino la intención visual. Es un gesto pequeño que cambia por completo la lectura del outfit.

En la práctica, ese contraste —calcetín marcado sobre legging ajustado— introduce intención ya que delimita la silueta, acorta visualmente las piernas y genera un punto de atención que antes no estaba ahí. En un entorno donde el activewear ha dejado de ser exclusivamente funcional para convertirse en lenguaje de estilo, estos matices son los que construyen identidad dentro y fuera del gym.

Un ejemplo claro se vio recientemente con Kaia Gerber, quien fue captada en un look deportivo que sintetiza esta tendencia sin esfuerzo aparente. Leggings negros, top a juego y sneakers con calcetines visibles que rompen la continuidad del conjunto. El detalle no se siente añadido, sino integrado. Y ahí es donde la tendencia encuentra su fuerza, pues parece natural, aunque esté cuidadosamente pensada.

Por qué los calcetines sobre leggings se convirtieron en el gesto clave del gym AKGS/GAMR / BACKGRID

El contraste se acentúa aún más con los accesorios. En este caso, la presencia de la bolsa Jackie de Gucci introduce una capa distinta al look. No compite con lo deportivo, sino que lo eleva al street style. La combinación de una silueta funcional con un elemento icónico de diseño crea un equilibrio que hoy define gran parte del athleisure contemporáneo: piezas que funcionan en movimiento, pero que también sostienen una narrativa estética fuera del gimnasio.

Más allá del ejemplo puntual, lo interesante es cómo este recurso se ha filtrado en distintas rutinas y estilos. No importa si se trata de entrenamiento de fuerza, pilates o una caminata urbana, los calcetines visibles funcionan como código compartido. No exige inversión ni piezas específicas, pero sí una cierta conciencia de cómo se construye el conjunto.

También habla de un cambio más amplio. El fitness ya no se comunica únicamente a través del rendimiento, sino desde la imagen que lo acompaña. Y en ese terreno, los detalles importan. No como exceso decorativo, sino como decisiones que afinan la intención del look.

Kaia Gerber Instagram

Adoptar esta tendencia no implica transformar todo el guardarropa deportivo. Basta con ajustar la forma en que se llevan piezas que ya están ahí. Subir el calcetín, hacerlo visible, dejar que dialogue con el resto del outfit. A veces, eso es suficiente para que algo cotidiano se perciba distinto. Y en el contexto actual, esa diferencia —por mínima que parezca— es exactamente lo que marca la pauta.