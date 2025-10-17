Mitos y verdades sobre los pilates: ¿sirven para ganar músculo o sólo tonifican?

Durante años, los pilates han cargado con la reputación de ser suaves, lentos y diseñados más para la flexibilidad que para la fuerza, pero esa visión, heredada de una cultura fitness que glorifica el esfuerzo visible —pesas, sudor y repeticiones sin fin— deja fuera la verdadera esencia de este método. Hoy, cuando el bienestar físico se entiende también como precisión y conciencia corporal, los pilates vuelven a tomar protagonismo, incluso entre quienes buscan ganar masa muscular.

Mito: los pilates no fortalecen, solo estilizan

Falso. Aunque no se trabaja con cargas pesadas, el principio de los pilates es la activación profunda de la musculatura estabilizadora, especialmente en el abdomen, glúteos y espalda baja. Joseph Pilates, su creador, diseñó el método como una forma de contrología y movimiento consciente donde el arte de dominar cada movimiento se logra con concentración absoluta.

Esa precisión —y el control que requiere— genera tensión sostenida en fibras musculares que muchas rutinas de gimnasio ni siquiera tocan. En otras palabras, los pilates no hipertrofian los músculos de la misma forma que el levantamiento de pesas, pero sí los fortalecen desde la base, creando un cuerpo más firme y funcional.

Realidad: la masa muscular depende de cómo los practiques

El tipo de pilates que elijas marca la diferencia. Las versiones en reformer o máquinas de resistencia permiten trabajar con mayor carga y rango de movimiento, estimulando la musculatura de piernas, brazos y core con una exigencia real. Al hacerlo de manera progresiva y con buena alimentación, sí puede haber aumento de masa magra.

Los pilates son ideales para fortalecer tus músculos y generar masa muscular Pexels

Las variantes de mat pilates (en piso) también fortalecen, pero requieren mayor control corporal para mantener la tensión. Su beneficio principal no está en el volumen, sino en la estabilidad postural y la tonificación uniforme.

Mito: si quiero músculo, los pilates no sirven

Depende del objetivo. Si buscas hipertrofia visible —como la que se logra levantando pesas pesadas o haciendo entrenamiento de fuerza tradicional—, los pilates no reemplazan ese tipo de estímulo. Pero si lo que quieres es fuerza funcional, definición y una base sólida para otros deportes, son una herramienta excepcional.

De hecho, muchos atletas profesionales los incluyen en su rutina para mejorar coordinación, respiración y control del movimiento. La masa muscular crece mejor sobre un cuerpo equilibrado; en ese sentido, los pilates son el terreno fértil donde esa fuerza se consolida.

Movimiento consciente, el principio de los pilates

Pensar que el progreso físico solo se mide en centímetros de bíceps o en kilos levantados es una idea obsoleta. Los pilates ofrecen la alternativa de un cuerpo consciente, fuerte y alineado. Su impacto real no está solo en cómo se ve, sino en cómo se sostiene y se mueve.

Movimiento consciente, el principio de los pilates Pexels

Así que sí, los pilates pueden ayudarte a ganar masa muscular, pero sobre todo te ayudan a ganar control, estabilidad y poder interno. Y cuando el cuerpo aprende a moverse desde ahí, el resultado es más que visible.