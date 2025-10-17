Suscríbete
Wellness

Mitos y verdades sobre los pilates: ¿sirven para ganar músculo o sólo tonifican?

Aunque se asocia con elasticidad y control, los pilates también pueden ayudarte a ganar fuerza y definir músculo si los practicas con técnica y constancia

October 17, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-ahmetkurt-25596678.jpg

Mitos y verdades sobre los pilates: ¿sirven para ganar músculo o sólo tonifican?

Pexels

Durante años, los pilates han cargado con la reputación de ser suaves, lentos y diseñados más para la flexibilidad que para la fuerza, pero esa visión, heredada de una cultura fitness que glorifica el esfuerzo visible —pesas, sudor y repeticiones sin fin— deja fuera la verdadera esencia de este método. Hoy, cuando el bienestar físico se entiende también como precisión y conciencia corporal, los pilates vuelven a tomar protagonismo, incluso entre quienes buscan ganar masa muscular.

Mito: los pilates no fortalecen, solo estilizan

Falso. Aunque no se trabaja con cargas pesadas, el principio de los pilates es la activación profunda de la musculatura estabilizadora, especialmente en el abdomen, glúteos y espalda baja. Joseph Pilates, su creador, diseñó el método como una forma de contrología y movimiento consciente donde el arte de dominar cada movimiento se logra con concentración absoluta.

También te interesa...
French actress Brigitte Bardot
Belleza
Los flequillos que dominarán el verano 2025 con elegancia
June 18, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
6 flecos o flequillos para llevar con pelo corto que rejuvenecen el rostro
Belleza
6 flecos o flequillos para llevar con pelo corto que rejuvenecen el rostro
March 21, 2024
 · 
Regina Barberena

Esa precisión —y el control que requiere— genera tensión sostenida en fibras musculares que muchas rutinas de gimnasio ni siquiera tocan. En otras palabras, los pilates no hipertrofian los músculos de la misma forma que el levantamiento de pesas, pero sí los fortalecen desde la base, creando un cuerpo más firme y funcional.

Realidad: la masa muscular depende de cómo los practiques

El tipo de pilates que elijas marca la diferencia. Las versiones en reformer o máquinas de resistencia permiten trabajar con mayor carga y rango de movimiento, estimulando la musculatura de piernas, brazos y core con una exigencia real. Al hacerlo de manera progresiva y con buena alimentación, sí puede haber aumento de masa magra.

pexels-n1ch01as-9649708.jpg

Los pilates son ideales para fortalecer tus músculos y generar masa muscular

Pexels

Las variantes de mat pilates (en piso) también fortalecen, pero requieren mayor control corporal para mantener la tensión. Su beneficio principal no está en el volumen, sino en la estabilidad postural y la tonificación uniforme.

Mito: si quiero músculo, los pilates no sirven

Depende del objetivo. Si buscas hipertrofia visible —como la que se logra levantando pesas pesadas o haciendo entrenamiento de fuerza tradicional—, los pilates no reemplazan ese tipo de estímulo. Pero si lo que quieres es fuerza funcional, definición y una base sólida para otros deportes, son una herramienta excepcional.

De hecho, muchos atletas profesionales los incluyen en su rutina para mejorar coordinación, respiración y control del movimiento. La masa muscular crece mejor sobre un cuerpo equilibrado; en ese sentido, los pilates son el terreno fértil donde esa fuerza se consolida.

Movimiento consciente, el principio de los pilates

Pensar que el progreso físico solo se mide en centímetros de bíceps o en kilos levantados es una idea obsoleta. Los pilates ofrecen la alternativa de un cuerpo consciente, fuerte y alineado. Su impacto real no está solo en cómo se ve, sino en cómo se sostiene y se mueve.

pexels-jessica-monte-424529-1103201.jpg

Movimiento consciente, el principio de los pilates

Pexels

Así que sí, los pilates pueden ayudarte a ganar masa muscular, pero sobre todo te ayudan a ganar control, estabilidad y poder interno. Y cuando el cuerpo aprende a moverse desde ahí, el resultado es más que visible.

bienestar
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
pexels-muverrihhanim-10883607.jpg
Wellness
Aromas que convierten tu habitación en un ritual de serenidad
October 15, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Seven
Wellness
Colores que debes evitar en tu look de otoño 2025 si buscas alejar la mala suerte, según el Feng Shui
October 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-mikhail-nilov-6932260.jpg
Wellness
Guía rápida y realista para dejar de procrastinar
October 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
One caucasian woman taking a brake during outdoor training in the park outdoor gym resting on the bars with supplement shaker in hand drinking water or supplementation happy smile copy space
Wellness
¿Mito o realidad: tomar batidos de proteína te hará subir de peso?
October 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-elly-fairytale-3822621.jpg
Wellness
Pequeños hábitos para transformar poderosamente la energía de tu hogar, según el Feng Shui
Estos pequeños hábitos inspirados en el Feng Shui renuevan la energía de tu hogar sin redecoraciones drásticas, son gestos simples, pero con impacto real
September 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Woman resting in doorway of balcony doors, resting. Single woman enjoying free weekend. Concept of selfcare.
Wellness
Alimentos para recuperar tu equilibrio cuando estás estresada
Estos alimentos elevan tu bienestar y te ayudan a encontrar calma en los momentos más desafiantes del día
September 25, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-ph-galtri-122917742-11869159.jpg
Wellness
Los 3 rituales matutinos que casi nadie hace al despertar —y pueden transformar tu día por completo
Tres rituales matutinos poco conocidos revelan cómo transformar la energía de tus días con gestos simples, íntimos y poderosos
September 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2025/2026 - Day One
Wellness
El ingrediente natural anticelulitis que debes incluir en tu cena
El jengibre, con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, es el ingrediente natural anticelulitis ideal para sumar a tu cena y cuidar la piel desde dentro
September 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García