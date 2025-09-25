Suscríbete
Alimentos para recuperar tu equilibrio cuando estás estresada

Estos alimentos elevan tu bienestar y te ayudan a encontrar calma en los momentos más desafiantes del día

September 25, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Woman resting in doorway of balcony doors, resting. Single woman enjoying free weekend. Concept of selfcare.

Alimentos para recuperar tu equilibrio cuando estás estresada

Halfpoint Images/Getty Images

El estrés puede sentirse como un peso invisible que invade el cuerpo y nubla la mente. No siempre podemos controlar lo que sucede alrededor, pero sí aquello que llevamos a la mesa. Estos alimentos no solo nutren, también influyen en nuestro estado de ánimo, en la forma en la que procesamos las emociones y en cómo respondemos a los retos del día a día. Apostar por ingredientes que promueven calma y bienestar es un gesto de autocuidado tan poderoso como una sesión de meditación o una caminata al aire libre.
Con esta guía rápida no sólo disfrutarás de alimentos ricos y saludables, también te ayudarán a regresar a la calma en momentos de estrés.

1

Chocolate oscuro

El cacao en su versión más pura es un clásico cuando se busca un respiro en medio del caos. Rico en antioxidantes y con la capacidad de estimular la liberación de endorfinas, el chocolate oscuro genera una sensación inmediata de confort. Su sabor intenso funciona casi como un ritual sensorial que calma la mente, siempre que se elija con alto porcentaje de cacao y en porciones moderadas.

pexels-nano-erdozain-120534369-33775602.jpg

Chocolate oscuro

Pexels

2

Salmón

El estrés suele consumir energía y claridad mental, y ahí es donde los pescados ricos en omega-3, como el salmón, hacen la diferencia. Sus grasas saludables favorecen la función cerebral, reducen la inflamación y ayudan a mantener un estado de ánimo estable. Incluirlo en una comida ligera con vegetales frescos es una manera práctica y elegante de recuperar la calma sin sentir pesadez.

pexels-nadin-sh-78971847-16028788.jpg

Salmón

Pexels

3

Aguacate

Suave, cremoso y versátil, el aguacate es un alimento que invita a detenerse un instante y disfrutar. Su alto contenido de magnesio y vitaminas del grupo B favorecen la relajación muscular y el equilibrio nervioso. Puede disfrutarse en rebanadas sencillas sobre pan integral, en ensaladas o incluso como parte de un batido. Su riqueza en grasas buenas lo convierte en una pieza clave para sostener la energía y disminuir la ansiedad.

pexels-taryn-elliott-4281820.jpg

Aguacate

Pexels

4

Té verde

Más que una bebida, el té verde es una invitación a respirar. Contiene L-teanina, un aminoácido que promueve la relajación sin causar somnolencia, y pequeñas dosis de cafeína que aportan claridad mental sin la intensidad de un café fuerte. Tomarlo caliente en una taza delicada añade un matiz ritual que convierte un momento común en un instante de paz consciente.

pexels-tima-miroshnichenko-6545346.jpg

Té verde

Pexels

5

Frutos rojos

Las moras, fresas y arándanos destacan por su carga de antioxidantes, ideales para contrarrestar los efectos del estrés en el organismo. Además, su sabor fresco y ligeramente ácido se convierte en un recordatorio de que lo simple también puede ser exquisito. Comer un puñado de frutos rojos es como una pausa ligera entre responsabilidades: refrescan, hidratan y ayudan a mantener estable el nivel de azúcar en sangre, evitando picos de ansiedad.

pexels-suju-1228530.jpg

Frutos rojos

Pexels

Eurídice Aiymet Garavito García
