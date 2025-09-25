Alimentos para recuperar tu equilibrio cuando estás estresada

El estrés puede sentirse como un peso invisible que invade el cuerpo y nubla la mente. No siempre podemos controlar lo que sucede alrededor, pero sí aquello que llevamos a la mesa. Estos alimentos no solo nutren, también influyen en nuestro estado de ánimo, en la forma en la que procesamos las emociones y en cómo respondemos a los retos del día a día. Apostar por ingredientes que promueven calma y bienestar es un gesto de autocuidado tan poderoso como una sesión de meditación o una caminata al aire libre.

Con esta guía rápida no sólo disfrutarás de alimentos ricos y saludables, también te ayudarán a regresar a la calma en momentos de estrés.