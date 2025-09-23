Suscríbete
Wellness

El ingrediente natural anticelulitis que debes incluir en tu cena

El jengibre, con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, es el ingrediente natural anticelulitis ideal para sumar a tu cena y cuidar la piel desde dentro

September 22, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2025/2026 - Day One

El ingrediente natural anticelulitis que debes incluir en tu cena

Edward Berthelot/Getty Images

Pocas búsquedas son tan constantes como la de alternativas naturales que acompañen el cuidado de la piel, particularmente para contrarrestar la celulitis, presente en la mayoría de los cuerpos femeninos en distintos grados, no es un defecto, sino una característica común. Aun así, muchas mujeres buscan reducir su apariencia a través de hábitos saludables. Entre los aliados más sencillos y efectivos destaca un ingrediente natural que probablemente ya conoces: el jengibre.

También te interesa...
SaveInsta.to_503125718_18505375279058575_8650596519108729603_n.jpg
Moda
La estética gótica será tendencia en otoño 2025
August 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In Paris - February 5, 2020
Moda
6 tendencias que ya no llevaremos este otoño‑invierno 2025
August 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

¿Por qué el jengibre ayuda contra la celulitis?

Este rizoma, de sabor picante y aroma cálido, ha sido utilizado durante siglos en la medicina tradicional. Sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias lo convierten en un aliado para mejorar la circulación sanguínea y reducir la retención de líquidos, dos factores que influyen en la formación de celulitis.
El jengibre estimula el metabolismo y favorece la oxigenación de los tejidos, lo que contribuye a una piel más firme y con mejor textura. Además, al ser un alimento termogénico, ayuda a que el cuerpo queme calorías de manera más eficiente.

91e43b0370c301a6630bf9557fb08a25.jpg

El ingrediente natural anticelulitis que debes incluir en tu cena: el jengibre

Pinterest

Cómo incorporarlo en tu cena

El secreto está en integrarlo a la rutina nocturna de forma ligera, para no sobrecargar la digestión antes de dormir. Algunas ideas fáciles y efectivas:

  • Infusión de jengibre: una taza caliente después de cenar calma el sistema digestivo y activa la circulación.
  • Aderezo para ensaladas: rallado y mezclado con aceite de oliva y limón, transforma cualquier ensalada en un plato nutritivo.
  • Salteados ligeros: pequeñas láminas de jengibre en verduras al wok aportan sabor y un efecto revitalizante.
  • Sopas o cremas: una pizca de jengibre fresco en cremas de calabaza o zanahoria añade un toque especiado y beneficios directos para la piel.

Más allá del plato

Incluir jengibre en la cena es solo una pieza del rompecabezas. Para notar resultados en la apariencia de la celulitis, es clave complementarlo con hidratación suficiente, actividad física regular y un consumo equilibrado de frutas y verduras. También se recomienda limitar el exceso de sal y azúcares refinados, que favorecen la retención de líquidos.

2c362bb4e47b481ae09b6a4dacb5419f.jpg

Incluir jengibre en tu dieta antes de dormir es un gesto de autocuidado

Pinterest

Un gesto de autocuidado

Adoptar el jengibre como ingrediente habitual no es una solución milagrosa, pero sí un gesto poderoso de autocuidado. Se trata de un ritual sencillo que conecta nutrición, bienestar y belleza desde un enfoque consciente. Incluirlo en la cena puede convertirse en un recordatorio de que la piel se nutre tanto desde fuera como desde dentro.

celulitis como evitar la celulitis
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Sunset on the Autumn Equinox in New York City
Wellness
Así es como influye el equinoccio de otoño en el estado de ánimo y la salud
September 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-rccbtn-32542441.jpg
Wellness
Guía rápida para redefinir la silueta tras el verano sin recurrir a tratamientos quirúrgicos
September 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
10 ejercicios de yoga facial no quieren que conozcas por lo efectivos que son
Wellness
Posturas de yoga para disminuir la ansiedad y el estrés en el regreso a clases
September 01, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_541225816_18515970169066587_8746058156442930898_n.jpg
Wellness
¿La edad ideal para casarse? Selena Gómez, Taylor Swift y Georgina Rodríguez tienen la respuesta
August 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
11th Annual NFL Honors - Arrivals
Wellness
¿Cómo reaccionar al compromiso de tu ex? La lección de Kayla Nicole, ex novia de Travis Kelce
Kayla Nicole respondió al compromiso de Travis Kelce y Taylor Swift a través d sus redes sociales —y lo hizo de la mejor manera
August 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Daily Life In Kleipeda
Wellness
Qué hacer cuando no sabes meditar y quieres relajarte
¿No sabes meditar y buscas relajarte? Estas son las técnicas simples y efectivas para liberar el estrés sin necesidad de meditación
August 25, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Marilyn Monroe Eating Cake
Wellness
Mentiras y verdades de eliminar por completo los azúcares de la dieta
¿Qué ocurre realmente en tu cuerpo al dejarlo por completo y qué mitos debes olvidar?
August 25, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Beautiful smiling woman applying sunscreen on her face while looking at camera at the beach.
Wellness
Hábitos que te impiden ser feliz —y cómo transformarlos
Estos son los hábitos que bloquean tu felicidad constantemente, aprende cómo transformarlos en decisiones conscientes para vivir con plenitud, equilibrio y autenticidad
August 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García