Oro y memoria, así es como Bvlgari transforma el espíritu de Frida Kahlo en una joya viva

El nuevo Serpenti Pallini de Bvlgari rinde tributo a Frida Kahlo con una pieza que une la precisión suiza y la emoción del arte mexicano en un gesto de eternidad

October 15, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_563464375_18537571708035165_2303337768878651930_n.jpg

En el marco del Salón Internacional Alta Relojería (SIAR) 2025 en la Ciudad de México, Bvlgari presentó una pieza que trasciende la relojería para convertirse en arte: el Serpenti Pallini Secret Watch, Edición Especial México, un tributo a Frida Kahlo, a su fuerza y a la intensidad de su universo creativo.

La casa romana eligió a la pintora mexicana como símbolo de transformación, dualidad y autenticidad, los tres conceptos que también definen a su icónica serpiente. Este reloj secreto —limitado a solo tres piezas— representa el tercer capítulo de la colaboración de Bvlgari dedicada a los grandes nombres del arte mexicano, cerrando un ciclo que une la joyería italiana con el legado cultural de México.

El diseño del exclusivo Serpenti Pallini evoca los contrastes de la personalidad de Frida Kahlo: la fragilidad y la fuerza, el dolor y la belleza. La pieza está elaborada en oro amarillo, con delicadas rosas esculpidas que remiten a los autorretratos de la artista mexicana. Cada curva del brazalete es una metáfora del renacimiento donde la serpiente, emblema de Bvlgari, se transforma en un símbolo de vitalidad y deseo.

Las gemas engastadas —esmeraldas, diamantes, rubíes y espesartitas amarillas— recrean la paleta emocional de Frida Kahlo.

BVLGARI - FRIDA KAHLO

Serpenti Pallini Secret Watch edición especial México

Nahima Aparicio/Nahima Aparicio

El verde representa su conexión con la naturaleza, el blanco y el rojo la fuerza de su identidad mexicana, mientras que los destellos dorados rinden tributo a la luz de su casa en Coyoacán. En conjunto, el reloj parece contener un jardín de Frida Kahlo, un espacio donde la vida florece a pesar de la herida.

El movimiento interno, BVL 100 Piccolissimo, es el más pequeño del mundo con cuerda manual, una hazaña técnica que encapsula el compromiso de la maison con la innovación. Cada reloj requiere más de 300 horas de trabajo artesanal, una dedicación que convierte esta edición limitada en una reliquia contemporánea destinada a trascender generaciones.

El Serpenti Pallini Secret Watch no solo mide el tiempo, también encapsula la historia de una mujer que lo desafió, y de una casa que ha hecho del lujo un lenguaje artístico. Entre Italia y México, Bvlgari reafirma que la belleza más duradera es aquella que se atreve a sentir y a evocar la memoria de personajes insignia de la cultura mexicana.

Eurídice Aiymet Garavito García
