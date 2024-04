Mary Katrantzou diseñó los vestidos para el para el Toque de la Llama Olímpica

¡Que comience la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de París 2024! Hoy, en la Antigua Olimpia (lugar de nacimiento de los Juegos Olímpicos) la llama olímpica fue encendida, marcando el comienzo de un viaje que trasciende fronteras y une naciones. La Llama Olímpica encendida simboliza el espíritu de perseverancia, unión y excelencia, y para la presentación vimos los trajes de las sacerdotistas elaborados por la diseñadora de modas griega Mary Katrantzou.

Mary Katrantzou diseña los trajes de las sacerdotistas para el Toque de la Llama Olímpica

La Llama Olímpica es un acto tradicional que incluyó la invocación al dios Apolo y la entrega de la llama al primer portador de la antorcha. La llama recorrerá Grecia durante los próximos diez días antes de comenzar su viaje hacia Francia. Llegará a París el 26 de julio para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Los vestidos de Mary representan las columnas clásicas de la arquitectura griega, alejándose de complicaciones y motivada por la Historia de su lugar de origen.

En esta foto, tomada el 16 de abril de 2024 en Olimpia, Grecia, actores y actrices participan en la ceremonia oficial para encender la llama de los Juegos Olímpicos de 2024 en París. La ceremonia tiene lugar en el sitio de la antigua Olimpia en Grecia. getty images

La actriz griega Mary Mina, que interpreta el papel de la Suma Sacerdotisa, sostiene la antorcha durante la ceremonia de encendido de la llama para los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024 en el sitio arqueológico de la antigua Olimpia, cuna de los antiguos Juegos Olímpicos en el sur de Grecia el 16 de abril de 2024 en Olimpia, Grecia. (Foto de Milos Bicanski/Getty Images). getty images

Este ha sido definitivamente un año emocionante para Katrantzou, ya que recientemente fue nombrada la primera Directora Creativa de Marroquinería y Accesorios de Bulgari. En este nuevo papel será responsable de la Dirección Creativa detrás de los artículos de piel y accesorios de Bulgari, incluyendo la colección única de bolsos y clutches de alta joyería, unificando este universo de lujo. Katrantzou colaboró por primera vez con la maison en 2019, como parte de su desfile de alta costura Primavera/Verano 2020 escenificado en el Templo de Poseidón del 500 a. C., Sounio, para la organización benéfica Elpida. La colección mostró piezas Heritage de Bulgari en una celebración de la cultura y la excelencia que conecta intrínsecamente a las dos marcas. En 2021, la colaboración se profundizó cuando fue invitada a unirse a la serie “Serpenti through the eyes of”. Katrantzou reimaginó la exitosa colección de bolsos Serpenti Forever de Bulgari, inspirándose en el archivo para añadir a la narrativa y el simbolismo de este icono de los accesorios de la casa. En 2023, debutó una segunda colección cápsula que elevaba el bolso Serpenti Forever Icon a través de bordados de ingeniería de precisión inspirados en las colecciones de Alta Joyería y Relojería. El éxito y la aclamación cosechados por ambas colecciones, así como su colaboración con el perfume Bulgari Omnia para el diseño de su propio frasco y aroma en colaboración con el maestro perfumista Alberto Morillas, profundizaron la conexión y la evolución de esta relación simbiótica entre el histórico joyero romano y la diseñadora.

Mary Katrantzou, pionera de la moda a nivel mundial, se graduó en el prestigioso curso de moda de la Central Saint Martins de Londres en 2008 e inmediatamente creó su propia marca de ropa de mujer. Su primera colección conectó a Katrantzou con el mundo de la joyería y el lujo: piezas de joyería “imposibles” traducidas en estampados hiperrealistas sobre seda, también plasmados en accesorios únicos en su especie, prepararon el terreno para una carrera que abraza el simbolismo y traduce el diseño aplicado en moda, desafiando constantemente las percepciones. Katrantzou es conocida internacionalmente por su audaz sensibilidad cromática, su respeto por la artesanía y su capacidad para traducir una imagen en diseños polifacéticos e identificables al instante mediante la innovación de estampados, formas y materiales. Su obra ha sido ampliamente reconocida por su influencia en la moda y ha sido adquirida para las colecciones permanentes de importantes instituciones de todo el mundo, como el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, el Musée des Arts Décoratifs de París y el Victoria and Albert Museum de Londres.