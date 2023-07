La ‘maldición de Vera Wang’, celebs ahora divorciadas que usaron este vestido de novias

Una bride tiene absolutamente todo planeado antes de siquiera encontrar al novio —¿o estoy hablando sólo de mi caso?—, y eso incluye el impecable, icónico e irrepetible vestido de novia. Y quién mejor para hablar de la moda nupcial que Vera Wang, quien cambió la forma de vestir a las novias y ha hecho varias de las colecciones más habladas del gremio. Pero ahora internet es la peor pesadilla para la de 74 años, pues se ha viralizado ‘la maldición de Vera Wang’, señalando que cada novia famosa que ha usado uno de sus vestidos, ¡termina en divorcio! Y sí, esto se lo debemos a la sorprendente noticia de que Ariana Grande y Dalton Gomez se han dicho arrivederci.

¿Qué es la ‘maldición de Vera Wang’?

Una alocada teoría que ronda por redes sociales para señalar que cualquier novia que se case en un Vera Wang, terminará en divorcio. Esto, claramente, no está comprobado —la cosa es que hay muchas coincidencias alrededor de las celebridades que eligieron un modelo de la diseñadora de modas neoyorquina, y los usuarios no pudieron resistirse a catalogarlo como un ‘embrujo’.

Lo cierto es que Vera Wang es sinónimo de lujo y sofisticación en el diseño de vestidos de novia; su nombre es una promesa de creaciones icónicas y capaces de robar el aliento a todas las mujeres que alguna vez han soñado con caminar hacia el altar. La diseñadora entró en la industria de la moda para novias en 1990, en aquel entonces atrajo la atención de todos creando vestidos exquisitos y sofisticados, que son absolutamente únicos. De entre todos los diseños que caracterizan su etiqueta, los vestidos de corte sirena son tan asombrosos e increíbles, que su línea final en A es emblemática. De entre todo lo que enamora de esta ya legendaria marca podemos nombrar: su excelso trabajo en tejidos ligeros —como organza, gasa, tul y encaje guipur—, sus lazos llamativos (a menudo de tonalidades contrastantes) y sus interesantes variaciones de color.

Y aunque admitimos que han habido varias celebridades que se casaron en un Vera Wang y después se divorciaron, no podemos echar una moneda a la suerte del destino marital de las celebs —que, admitámoslo, es demasiado complejo en ese mundo—. Además tenemos como ejemplo a nada menos que Victoria Beckham y su vestido Vera Wang con cola de 20 metros y valuado en más de $100,000 dólares, con un sólido matrimonio de 24 años *coff coff*.

Ariana Grande y Dalton Gomez

Este 17 de julio (2023) nos despertamos con la noticia de que Ariana Grande y Dalton Gomez están divorciándose después de 2 años de matrimonio. La pareja se casó en mayo de 2021 en una ceremonia pequeña y privada; habían estado saliendo desde 2020. Según TMZ, la pareja ha estado separada desde enero de 2023 —aún no han presentado la solicitud de divorcio, pero se espera que lo hagan pronto. La razón de la separación aún no se conoce, pero se cree que se debe a la distancia. Ariana ha estado filmando la adaptación de Wicked en el Reino Unido durante gran parte del año, mientras que Gomez ha estado en Los Ángeles. Pero la pareja aún no han hecho ninguna declaración pública sobre su divorcio.

• El Vera Wang de Adriana Grande: un vestido de seda charmeuse color blanco lirio, de corte imperio con un escote esculpido, cierre con tirante de sujetador expuesto y espalda pronunciada; se complementó con un velo con largo hasta los hombros y un lazo de satén en la parte superior.

instagram

Mariah Carey y Tommy Mottola

La pareja se casó en 1993, cuando Mariah Carey tenía 23 años y Tommy Mottola tenía 40. Tenían una diferencia de edad de 17 años, y Carey ha dicho que Mottola era controlador y manipulador durante su matrimonio. En 1997, Mariah comenzó una relación con el jugador de béisbol Derek Jeter, esto llevó a la separación de la pareja en 1997 y su divorcio en 1998 — la cantante recibió un acuerdo de $50 millones de dólares.

• El Vera Wang de Mariah Carey: su vestido ondeaba tanto que necesitaron seis asistentes para sostener la cola. Vera Wang se inspiró en el vestido de novia de la Princesa Diana, era de seda marfil sin tirantes con un corsé ajustado y falda voluminosa hecha de capas de organza y tafetán, adornada con encaje y perlas.

getty

Jennifer Lopez y Marc Anthony

El divorcio de Jennifer Lopez y Marc Anthony fue relativamente amigable. La pareja anunció su separación en julio de 2011, después de siete años de matrimonio; finalizaron su divorcio en junio de 2014. En un comunicado conjunto, Lopez y Anthony dijeron que estaban “decepcionados” de que su matrimonio hubiera llegado a su fin, pero que estaban “comprometidos” a criar a sus hijos juntos. Afirmaron: “Siempre hemos estado y seguiremos estando unidos en nuestro amor por nuestros hijos”.

• El Vera Wang de Jennifer Lopez: fue un vestido sin tirantes de estilo sirena con corsé ajustado y escote en forma de corazón y una larga cola. Tenía incrustados cristales de Swarovski y perlas, y un recubrimiento transparente que le daba al vestido un aspecto romántico y etéreo.

getty

Jessica Simpson y Nick Lachey

Jessica Simpson y Nick Lachey estuvieron casados desde 2002 hasta 2006; fueron una de las parejas más populares en Hollywood, y su reality show, ‘Newlyweds: Nick and Jessica’, fue un gran éxito.

Hubo varias razones para su divorcio: una de ellas fue que ambos eran muy jóvenes cuando se casaron, Simpson tenía 22 años y Lachey tenía 27. Además estaban constantemente en el ojo público, su reality los hizo muy famosos y eran seguidos constantemente por paparazzi.

• El Vera Wang de Jessica Simpson: un strapless hecho especialmente para ella por Vera Wang, pero posteriormente estuvo disponible en las tiendas de Vera Wang debido a la gran demanda. Un vestido similar de Wang costaba $11,000 dólares, pero fue descontinuado. Además iba complementado con una diadema de diamantes de Harry Winston de 11 quilates sujeta a su velo.

getty

Kim Kardashian y Kris Humphries

Kim Kardashian y Kris Humphries estuvieron casados durante 72 días en 2011. Tuvieron una lujosa ceremonia de bodas que fue televisada, pero su matrimonio se desmoronó rápidamente. Kim solicitó el divorcio en octubre de 2011, citando “diferencias irreconciliables”. Humphries inicialmente se opuso al divorcio, pero finalmente retiró sus objeciones y el divorcio fue finalizado en junio de 2013.

• El Vera Wang de Kim Kardashian: según informó Kim a la revista People, no sabía qué vestido usaría para la ceremonia hasta dos días antes del gran día. El vestido estilo princesa que eligió fue descrito como “Cenicienta” por Vera Wang, y presentaba una cintura basque con una falda completa de tul y encaje chantilly en la cola y el corpiño.

getty

Sophia Bush y Chad Michael Murray

Sophia Bush y Chad Michael Murray estuvieron casados durante cinco meses en 2005. Se conocieron en el set del drama adolescente de One Tree Hill, donde interpretaron a intereses amorosos. Se comprometieron en 2004 y se casaron en abril de 2005. En septiembre de ese año, Bush solicitó la anulación del matrimonio, alegando fraude; ella afirmó que Murray le había mentido sobre su edad y estado civil. Murray negó estas acusaciones y la pareja finalmente se divorció en diciembre de 2006.

• El Vera Wang de Sophia Bush: lució un vestido de Vera Wang sin tirantes con un corsé ajustado y una falda de estilo “ballgown” para su boda en Santa Mónica.