Los accesorios clave que transformarán tu look este verano 2025

Las estaciones cálidas tienen sus propios códigos, y el verano 2025 los ha afinado hasta convertir cada gesto estilístico en una declaración estética y una oportunidad para ponerse creativas. Entre tejidos livianos, siluetas relajadas y paletas empolvadas, los accesorios emergen no como simples complementos, sino como los verdaderos protagonistas de un estilo pensado para brillar bajo el sol con elegancia medida.

Gafas con carácter: el regreso de las formas dramáticas

El accesorio estrella, sin discusión, serán las gafas de sol con diseños geométricos, oversize o de inspiración retro-futurista. Este año, la propuesta abandona la discreción para explorar monturas audaces: desde acetatos translúcidos en tonos almendra hasta siluetas angulosas en carey clásico. Las lentes en degradé o en tonos cálidos como el topacio o el ámbar añaden un aire sofisticado, casi cinematográfico.

Gafas con carácter: el regreso de las formas dramáticas Pinterest

Sombreros: volumen, textura y protagonismo

El sombrero de rafia deja de ser una opción de playa para convertirse en un símbolo de estilo urbano. Este verano, se llevan con alas amplias, tejidos artesanales y estructuras arquitectónicas. Modelos como el bucket oversized en lino o las viseras tejidas con detalles bordados se imponen como aliados del día a día, combinando funcionalidad con una estética muy cuidada.

Sombrero bucket oversized Pinterest

Joyas esculturales: el dorado no se va a ninguna parte

La joyería del verano 2025 coquetea con la escultura. Los collares se convierten en piezas statement: gruesos, con textura, como si hubiesen sido moldeados a mano. Las pulseras rígidas en metales dorados, el retorno de los broches y los anillos que se llevan de dos en dos o en siluetas envolventes completan la narrativa de un lujo relajado. El dorado, especialmente en acabados mate o pulido tipo espejo, se afirma como el rey indiscutible de la temporada.

Joyas esculturales: el dorado no se va a ninguna parte Instagram

Pañuelos como obra de arte

La versatilidad del pañuelo se explora este año hasta el límite: anudado al cuello en clave retro, cubriendo la cabeza con guiños sesenteros, atado al asa del bolso o como top improvisado. Estampados inspirados en el arte moderno, líneas abstractas y colores saturados ofrecen infinitas formas de incorporar color y textura con sutileza.

Pañuelos como obra de arte Gucci Cortesía

Bolsos pequeños, pero con poder narrativo

Olvídate de los bolsos grandes. El verano favorece formatos compactos que juegan con los materiales y la forma: estructuras triangulares, asas circulares, tejidos naturales combinados con cuero fino. Los mini bags no solo son funcionales; cuentan historias. Algunos evocan arquitectura mediterránea, otros parecen reliquias de museo: cada uno es una pieza de conversación.

getty

Sandalias escultóricas: el detalle en la base

Las sandalias abandonan lo meramente funcional para explorar lo artístico. Las suelas moldeadas, los tacones como piezas de diseño, y los cueros trenzados en tonos caramelo, blanco hueso o negro absoluto transforman este calzado esencial en una plataforma —literal y simbólica— para el estilo personal.

Sandalias escultóricas: el detalle en la base Pinterest

Este verano, los accesorios no son un adorno. Son una forma de lenguaje. Hablan de sensibilidad, de mirada curada, de una forma de estar en el mundo que apuesta por el detalle bien pensado. Elevar tu look no será cuestión de excesos, sino de elecciones precisas. Porque cuando todo se aligera, lo que permanece —la esencia, el gesto, el accesorio— cobra aún más fuerza.