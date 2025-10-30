Suscríbete
Moda

Este otoño 2025 habla el idioma del poder y la elegancia con la blazer entallada

Esta temporada, la blazer entallada reafirma su lugar como la prenda más sofisticada del guardarropa. Un clásico reinventado que celebra la figura y transforma cualquier look

October 29, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Veronica Marucci Chapeaux - Lunch At Ribot

Este otoño 2025 habla el idioma del poder y la elegancia con la blazer entallada

Valentina Frugiuele/Getty Images

Hubo un tiempo en que la blazer entallada se asociaba únicamente con la oficina o los códigos del poder masculino. Hoy, ese imaginario se ha transformado por completo. La blazer entallada —ajustada, estructurada y con cintura marcada— regresa con una nueva narrativa, la de una mujer que viste para sí misma, con confianza y sin necesidad de validaciones.

Las pasarelas de otoño-invierno 2025 lo dejaron claro: el tailoring se reinventa desde la feminidad. Casas como Saint Laurent, Alexander McQueen y Ferragamo reinterpretaron la silueta clásica con proporciones ajustadas, hombreras discretas y tejidos que moldean sin rigidez. El resultado es un equilibrio perfecto entre estructura y fluidez, entre autoridad y sensualidad.

También te interesa...
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Eight
Belleza
Calendario lunar para cortarte el pelo en noviembre 2025
October 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cher.png
Celebridades
Cher deslumbra con un total look negro lleno de texturas que la reafirma como ícono de estilo
October 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

La blazer entallada de esta temporada no busca disimular el cuerpo, sino subrayarlo con elegancia. En lugar de esconder la cintura, la enfatiza; en lugar de endurecer la figura, la acompaña. Es la evolución del traje femenino que comenzó en los años 80, cuando diseñadoras como Donna Karan y Mugler imaginaron una mujer poderosa sin perder su forma.

Cómo llevarla día a día

La nueva blazer entallada se adapta a múltiples escenarios, sobre una falda lápiz para un aire ejecutivo depurado, con jeans para un contraste urbano o con pantalones fluidos de pinzas para un efecto elongado. El secreto infalible de esta prenda está en la proporción, donde el ajuste preciso dibuja la cintura combinando una caída limpia en los hombros.

En colores, el negro sigue siendo el más atemporal, pero los tonos piedra, arena o incluso el vino profundo dominan el otoño 2025. Los tejidos satinados o con microtextura añaden una capa de sofisticación, mientras que los botones metálicos y cinturones finos actúan como puntos focales.

Yerevan Fashion Week - Street Style

Cómo llevarla las blazers entalladas en tu día a día

Raimonda Kulikauskiene/Getty Images

Más allá de la estética, la blazer entallada es una declaración de identidad. Representa la madurez de un estilo que abraza tanto la disciplina como la libertad. Es la prenda que puedes llevar a una reunión, a una cena o incluso a un evento nocturno sin perder coherencia.

blazer moda tipos de blazer otoño Tendencias 2025
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Fashion Photo Session In Paris - November 2022
Moda
La parka deportiva que triunfaba en los años 90 es el abrigo favorito del otoño 2025
October 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Hamburg - November, 2022
Moda
Cómo llevar el satén durante el día: la tendencia inesperada que conquista el otoño 2025
October 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
King Charles III And Queen Camilla State Visit To The Holy See - Day Two
Moda
El significado del atuendo de la reina Camila durante su audiencia con el Papa Leo XIV
October 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 4 - Milan Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2023/2024
Moda
El abrigo clásico que trasciende estaciones y nunca pasa de moda
October 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_514869231_18521606062000169_360122186168971123_n.jpg
Moda
Qué ponerte para el gym según tu rutina, las prendas que favorecen cada tipo de entrenamiento
Cada día de entrenamiento exige algo distinto de tu cuerpo y tu ropa, asegúrate de usar cortes y telas que te hagan sentirte cómoda, segura y en sintonía con tu rutina
October 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_482804044_18510605791049800_2368389184933984418_n.jpg
Moda
La pantera de Cartier, el símbolo de independencia que cambió para siempre la joyería
Desde 1914, la pantera encarna el espíritu libre y audaz de Cartier, una figura que unió arte, feminidad y poder para transformar el lujo en una expresión de identidad
October 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dover Street Market Open House To Celebrate Photo London 2025
Moda
Grace Wales Bonner lo decretó hace seis años y hoy entra en la piel de Hermès
La diseñadora británica anunció en 2019 su anhelo de dirigir una casa con herencia; ahora, a los 35 años, toma las riendas de Hermès Menswear
October 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_241234883_196437069091031_936902133059949090_n.jpg
Moda
Dakota Johnson, la nueva voz de Valentino bajo la mirada de Alessandro Michele
Dakota Johnson se convierte en embajadora global de Valentino, cerrando así un círculo creativo junto a Alessandro Michele que comenzó en Gucci
October 20, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García