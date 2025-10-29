Suscríbete
Calendario lunar para cortarte el pelo en noviembre 2025

Estos son los días más favorables según la fase lunar de noviembre para cortar tu cabello, estimular su crecimiento o mantenerlo fuerte y saludable, de acuerdo con la energía de la Luna

October 29, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Eight

Calendario lunar para cortarte el pelo en septiembre 2025

Edward Berthelot/Getty Images

El calendario lunar no solo influye en las mareas o en el estado de ánimo, también tiene un impacto en el crecimiento del pelo. Desde hace siglos, distintas tradiciones —especialmente las vinculadas a la agricultura y al bienestar natural— han observado la relación entre las fases de la Luna y los procesos de regeneración del cuerpo. En noviembre, el satélite atraviesa un ciclo ideal para renovar tu melena y aprovechar su energía en cada corte.

Luna nueva: momento para renovar

La Luna nueva del 1 de noviembre marca el inicio del ciclo lunar. Es un buen momento para cortes de limpieza: despuntar puntas abiertas, eliminar daño o realizar tratamientos capilares desintoxicantes. No es la fase más potente para el crecimiento, pero sí para reiniciar y fortalecer la raíz.

Cuarto creciente: estimula el crecimiento

Entre el 5 y el 10 de noviembre, la Luna entra en fase creciente. Es el mejor periodo del mes para quienes desean que el pelo crezca más rápido y fuerte. Cortarlo durante estos días ayuda a revitalizar el folículo y mantener el brillo. Los días más favorables: 7, 8 y 9 de noviembre, especialmente si lo haces por la mañana, cuando la energía lunar está en ascenso.

Luna llena: volumen y vitalidad

La Luna llena del 15 de noviembre concentra la máxima energía. Cortar el pelo en esta fase favorece la densidad, el volumen y el brillo natural. Si buscas una melena más abundante o revitalizar tu look, agenda tu cita entre el 14 y el 16 de noviembre. Es también una fase propicia para tratamientos hidratantes o mascarillas nutritivas, ya que el cabello absorbe mejor los activos.

Los 10 cortes de pelo más deseados de las supermodelos para 2025

Cortate el pelo según las fases de la luna en noviembre

getty images

Cuarto menguante: controla el frizz y purifica

A partir del 22 de noviembre, la energía lunar desciende. Cortar el pelo en esta fase lo hará crecer más lento, pero más fuerte y con menos frizz. Ideal si quieres mantener un corte definido por más tiempo o evitar retoques frecuentes.

Cierre de ciclo

El mes termina con una Luna nueva el 30 de noviembre, perfecta para cerrar rutinas y preparar el cabello para diciembre. Aprovecha para sanear las puntas y empezar un nuevo ciclo capilar con energía renovada.
En resumen, noviembre es un mes equilibrado para cuidar tu melena: la Luna creciente para estimular el crecimiento y la menguante para fortalecerla y mantener su forma. Planear tus cortes con base en el calendario lunar no es una regla mágica, pero sí una forma simbólica y natural de reconectar con tus ritmos biológicos y darle un respiro consciente a tu cabello.

corte de pelo calendario luna
Eurídice Aiymet Garavito García
